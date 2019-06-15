Приметы и праздники 15 июня 2019: что нельзя делать

15 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат: Всемирный день ветра, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Также празднуется Троицкая суббота, День национального спасения в Азербайджане, День флага Республики Армения. А приметы расскажут какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 14 июня для истории.

Всемирный день ветра был инициирован Европейской ассоциацией ветроэнергетики и Всемирным советом по энергии ветра. Цель — привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие этой отрасли поможет решить большой ряд проблем, в том числе экономического и экологического характера.

День ветра pixabay

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. Праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году. Пожилые люди относятся к категории незащищенных граждан. Потому ООН подняла вопрос о необходимости "вскрытия" проблем, которые могут возникнуть в жизни человека, переходящего к преклонному возрасту, а также призвала государства обеспечить интересы этих граждан наравне с остальными.

Пожилой человек pixabay

Троицкая родительская суббота ведет корни к апостольским временам. Принято вспоминать усопших и молиться о спасении их душ. В храмах совершаются заупокойные Литургии и панихиды.

Троицкая суббота ShutterStock

Поминовение совершается священнослужителями в алтаре, когда из просфоры вынимаются частицы, которые затем погружаются в чашу с Телом и Кровью Христовой под молитву: "Омой, Господи, грехи здесь поминавшихся Честною Твоею Кровию, молитвами святых Твоих". После посещения храма принято идти на кладбище. Также в этот день почитают память святителя Никифора Исповедника.

Что нельзя делать 15 июня

Нельзя есть и оставлять еду и спиртные напитки на кладбище.

Нельзя заниматься новыми делами, их лучше отложить.

Нельзя шить, стирать и купаться в открытых водоемах.

Наоборот можно и нужно: работать, делать генеральную уборку в доме и украшать свое жилье святыми травами к Троице.

Приметы на 15 июня

Пошел дождь – будет хороший урожай грибов и ягод.

Туманы часто стелятся – будет много грибов, сильные росы по утрам – к плодородию.

Соловей поет всю ночь – будет хорошая погода.

Солнце за тучи зашло с вечера – к ненастью.

Ночью и утром ветра не было – день будет солнечным.

15 июня – день смерти российской певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году из-за рака мозга. Неоперабельную опухоль у нее обнаружили в 2013 году. Фриске старались спасти всевозможными способами: собирали деньги на лечение, врачи прилагали усилия. Но все было бесполезно. Певица умерла в 40 лет.

Жанна Фриске Instagram@friskefan

Кто родился 15 июня

Джеймс Белуши – известный американский актер, 65 лет. Фильмы: "К-9. Собачья работа", "Кудряшка Сью", "Гомер и Эдди", "Сальвадор" и много другое.

Джеймс Белуши Cosmo

Кортни Кокс – американская актриса, 55 лет. Миллионы телезрителей по всему миру запомнили ее, как Монику из сериала "Друзья".

Кортни Кокс Instagram@courteneycoxofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Святая Троица приходится на воскресенье,16 июня, по традиции ее празднуют три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

В этот день принято украшать дом зеленью и травами. Но существует два запрещенных растения. О том, как поздравить своих родных и близких с Зелеными праздниками, читайте по этой ссылке.

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