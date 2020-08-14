Приметы и праздники 15 августа: что нельзя делать

15 августа 2020 года в мире отмечают Всемирный день бездомных животных. У западных христиан празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 15 августа и какие народные приметы актуальны в этот день.

Всемирный день бездомных животных

Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day) был учрежден по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Он отмечается 15 августа ежегодно. Это не праздник, это дата, заставляющая задуматься о трагичной судьбе братьев наших меньших, лишенных дома.

Международный день бездомных животных: что это за дата Pixabay

День бездомных животных – повод поговорить о проблеме. Волонтеры, сотрудники приютов и ветеринарных клиник проводят различные мероприятия. В первую очередь это акции по поиску новых хозяев. Они могут проходить на базе приютов как день открытых дверей, или же волонтеры снимают специальное помещение, где любой желающий может выбрать себе нового друга.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан

Эта дата посвящена воспоминанию о кончине Божией Матери Марии и Ее телесного вознесения на небеса. В католической церкви имеет статус торжества и отмечается ежегодно 15 августа. По одной из версий, за три дня до кончины Девы Марии к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению. Она призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься. Ее тело было погребено в Гефсимании около Иерусалима. В некоторых странах Западной Европы – Австрии, Греции, Франции, этот день является национальным праздником и выходным.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан Pixabay

Приметы на 15 августа:

Какая погода в этот день – таким и сентябрь будет.

Идет дождь – будет хороший урожай.

Дует северо-восточный ветер – урожай зерновых будет плохим.

Какая с утра погода – такой будет следующие 6 недель.

Новолуние – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой.

Пауки плетут маленькую паутину – к дождю.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Что нельзя делать 15 августа

В народе считалось, что Степан – защитник лошадей, потому животных нельзя использовать для работы. Других серьезных запретов в этот день нет.

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