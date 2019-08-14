Приметы и праздники 15 августа: что нельзя делать

15 августа во всем мире и в Украине отмечают несколько праздников. Среди них: День археолога, Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан.

В народе – Степан-сеновал (Степанов день). Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 15 августа

День археолога

Археолог pinterest

В Украине получил статус государственного праздника в 2008 году, согласно указу президента №694/2008. Цель этого события – отметить вклад археологов в науку и изучение истории. Знаменитые открытия: руины храма Артемиды Эфесской, гробница фараона Тутанхамона, саркофаги в Долине царей, остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра и многое другое.

Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан

Успение Пресвятой Богородицы Правмир

Эта дата посвящена воспоминанию о кончине Божией Матери Марии и Ее телесного вознесения на небеса. В католической церкви имеет статус торжества и отмечается ежегодно 15 августа. По одной из версий, за три дня до кончины Девы Марии к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению. Она призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься. Ее тело было погребено в Гефсимании около Иерусалима. В некоторых странах Западной Европы – Австрии, Греции, Франции, этот день является национальным праздником и выходным.

Приметы 15 августа

Лето - праздники Google images

Какая погода в этот день – таким и сентябрь будет.

Идет дождь – будет хороший урожай.

Дует северо-восточный ветер – урожай зерновых будет плохим.

Какая с утра погода – такой будет следующие 6 недель.

Новолуние – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой.

Пауки плетут маленькую паутину – к дождю.

Лягушки громко квакают – к дождю.

Что нельзя делать 15 августа

В народе считалось, что Степан – защитник лошадей, потому животных нельзя использовать для работы. Других серьезных запретов в этот день нет.

Кто родился 15 августа

Лилия Подкопаева (41 года)

Лилия Подкопаева

Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории, обладательница Кубка Европы. Награды: 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Также является абсолютной чемпионкой мира по спортивной гимнастике, чемпионкой Европы, Олимпийской чемпионкой Игр в Атланте.

Бен Аффлек (47 лет)

Бен Аффлек instagram /benaffleck

Американский актер, сценарист, режиссер и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар": за оригинальный сценарий фильма "Умница Уилл Хантинг" и за фильм "Операция "Арго". Известный по роли Брюса Уэйна в фильме по комиксам DC "Бэтмен".

Дженнифер Лоуренс (29 лет)

Дженнифер Лоуренс instagram /jlawthequeen

Американская актриса кино и ТВ. Лауреат премии "Оскар", трёх премий "Золотой глобус", BAFTA, двух "Премий Гильдии киноактеров США". Популярность получила по роли Китнисс в саге "Голодные игры" и Мистик в "Люди Икс".

Нюша – Анна Шурочкина (29 лет)

Нюша instagram /nyusha_nyusha

Российская певица, автор песен, композитор, актриса. Известные синглы: "Вою на луну", "Выбирать чудо", "Больно", "Воспоминание", "Выше".

Тимати – Тимур Юнусов (36)

Тимати instagram /timatiofficial

Хип-хоп исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель, выпускник "Фабрики звезд 4". Композиции: "Дерзкая", "Баклажан", "Не сходи с ума", "Мага", "Я и ты" и другие.

Виктор Шендерович (61 год)

Виктор Шендерович fontanka

Российский журналист, прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, либеральный публицист, педагог. Колумнист журнала The New Times. Лауреат премии Московской Хельсинкской группы 2010 года

День смерти Виктора Цоя

Виктор Цой

В 1990 году в этот день скончался легендарный музыкант Виктор Цой. Он погиб в ДТП на 35 километре трассы Слока — Талси в Латвии. Цой оставил после себя огромное музыкальное наследие, а его песни многие считают пророческими. "Группа крови", Перемен", "Кукушка", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце", "Восьмиклассница" и многие другие песни до сих пор считаются популярными.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, как можно привлечь богатства 15 августа, в день полнолуния.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.