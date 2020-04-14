Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

15 апреля в Украине и во всем мире отмечают Великую среду 2020 и Международный день культуры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Великая среда 2020

В Великую среду христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 сребренников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

Международный день культуры

Международный день культуры (World Day of Culture) отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

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Приметы 15 апреля

если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;

вода в реке медленно течет – к неурожаю;

перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;

голуби воркуют – к потеплению;

клин журавлей на юг в этот день полетел – к неудачному и неурожайному году;

вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.

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Что нельзя делать 15 апреля

шить и вышивать;

ругаться;

громко разговаривать;

носить откровенную одежду.

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Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.