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15 апреля • обновлено в 00:50
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Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

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15 апреля в Украине и во всем мире отмечают Великую среду 2020 и Международный день культуры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Великая среда 2020

В Великую среду христиане со скорбью вспоминают решение Иуды Искариота о предательстве своего Учителя за 30 сребренников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

Международный день культуры

Международный день культуры (World Day of Culture) отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 15 апреля

  • если лед на реках уже сошел – в этом году будет хорошая рыбная ловля;

  • вода в реке медленно течет – к неурожаю;

  • перепел или глухарь кричит – к богатому сбору хлеба;

  • голуби воркуют – к потеплению;

  • клин журавлей на юг в этот день полетел – к неудачному и неурожайному году;

  • вороны высоко в небе играются – к ясной погоде, солнечной.

Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 15 апреля

  • шить и вышивать;

  • ругаться;

  • громко разговаривать;

  • носить откровенную одежду.

Приметы и праздники 15 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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