Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

14 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день отмечают Старый Новый год.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Старый Новый год
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.
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Приметы на 14 января
Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.
Туман – к урожаю.
Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.
Метель предвещает большой урожай орехов.
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Что нельзя делать 14 января
В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом.
Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год.
Считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.
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