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13 января • обновлено в 20:46
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Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

1.2т
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14 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день отмечают Старый Новый год.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
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Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 14 января

  • Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

  • Туман – к урожаю.

  • Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.

  • Метель предвещает большой урожай орехов.

Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 14 января

  • В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом.

  • Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год.

  • Считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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