Приметы и праздники 14 января: что нельзя делать в этот день

14 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день отмечают Старый Новый год.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.

pexels.com

Приметы на 14 января

Если небо ясное и звездное – будет богатый урожай ягод.

Туман – к урожаю.

Если 14 января много пушистого инея на деревьях, год будет богат на мед.

Метель предвещает большой урожай орехов.

pexels.com

Что нельзя делать 14 января

В этот день нельзя ругаться и злословить, думать о плохом.

Нельзя занимать деньги, чтобы не быть в долгах весь год.

Считается, что если в этот день надеть обновку, то в течение всего года будет сопутствовать удача.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.