Приметы и праздники 14 сентября: что нельзя делать

14 сентября отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Начало индикта в православной церкви, запатентована лента для печатной машинки, отмечают день украинского кино, а также день физкультуры и спорта - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

День украинского кино. Первую киносъемку провел фотограф Альфред Федецкий в Харькове. Он снял несколько хроникальных сюжетов в 1896 году и показал их на киносеансе в городском оперном театре.

Это национальный профессиональный праздник, который отмечается в Украине ежегодно во вторую субботу сентября.

"День украинского кино" получил статус официального государственного профессионального праздника в 1996 году.

День физкультуры и спорта. Украинские спортсмены завоевали свыше 400 олимпийских медалей и продолжают покорять мировые спортивные арены. Отмечается во вторую субботу сентября по указу президента от 29 июня 1994 года № 340/94.

Начало индикта в православной церкви

14 сентября православная церковь просит благословения у Бога и отмечает начало индикта. В этот день начинается новый церковный год. В этот день христиане просят у Бога благословения.

Приметы 14 сентября

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.

Южный ветер дует – к теплой и сырой зиме.

Если ветер из-под солнца, то в зимние месяца будут часто дуть северные ветра.

Дождливая погода – к сырой осени.

Родились 14 сентября

1486 — Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский, немецкий врач и философ, мистик, крупнейший теоретик оккультизма.

1946 — Пит Эгню, бас-гитарист шотландской рок-группы "Nazareth".

1947 — Сэм Нилл (настоящее имя Найджел Джон Дермот Нилл), английский актер новозеландского происхождения.

1983 — Эми Уайнхаус, английская певица, автор песен.

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