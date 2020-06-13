Приметы и праздники 14 июня: что нельзя делать в этот день
14 июня 2020 года в Украине и во всем мире празднуют Всемирный день донора крови и День блогера. Также в народном календаре отмечают Устинов день.
Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Устинов день
14 июня православная церковь вспоминает мученика Иустина Философа и с ним Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру. В народе это праздник называют: "Устинов день", "День Устина и Харитона", "Устин и Харитон".
Люди верили, что в этот день нельзя ходить на огород, ибо непременно будет пожар. Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.
Всемирный день донора крови был введен в мае 2005 года. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасного донорства и выражение благодарности тем, кто добровольно делает вклад для спасения человеческих жизней.
День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.
День блогера
Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году.
Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.
Приметы 14 июня
14 июня утром ясно – будет хороший урожай ярых.
На Устина ветер с запада – скоро ухудшится погода.
Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна и конопли.
Что нельзя делать 14 июня
Нельзя мыть голову, чтобы не было неприятностей.
Нельзя ругаться с близкими, иначе будет плохой год.
Запрещается ходить на огород, иначе может произойти пожар.
Также категорически запрещено рвать целебные растения вместе с корнем, иначе само снадобье только навредит.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.