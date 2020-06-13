Приметы и праздники 14 июня: что нельзя делать в этот день

14 июня 2020 года в Украине и во всем мире празднуют Всемирный день донора крови и День блогера. Также в народном календаре отмечают Устинов день.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Устинов день

14 июня православная церковь вспоминает мученика Иустина Философа и с ним Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру. В народе это праздник называют: "Устинов день", "День Устина и Харитона", "Устин и Харитон".

Святой Иустин vsyamagik.ru

Люди верили, что в этот день нельзя ходить на огород, ибо непременно будет пожар. Женщины пытались провести этот день вместе с любимым человеком, потому что считали, что Устин отблагодарит за это, и пара никогда не расстанется.

freepik.com

Всемирный день донора крови был введен в мае 2005 года. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасного донорства и выражение благодарности тем, кто добровольно делает вклад для спасения человеческих жизней.

podrobnosti.ua

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

День блогера

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году.

stb.ua

Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

Приметы 14 июня

zastavok.net

14 июня утром ясно – будет хороший урожай ярых.

На Устина ветер с запада – скоро ухудшится погода.

Дождь 14 июня обещает хороший урожай льна и конопли.

Что нельзя делать 14 июня

jamadvice.com.ua

Нельзя мыть голову, чтобы не было неприятностей.

Нельзя ругаться с близкими, иначе будет плохой год.

Запрещается ходить на огород, иначе может произойти пожар.

Также категорически запрещено рвать целебные растения вместе с корнем, иначе само снадобье только навредит.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.