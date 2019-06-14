Приметы и праздники 14 июня 2019: что нельзя делать

14 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Всемирный день донора крови, День блогера и День американского флага.

В Армении проходит День защиты прав безвинно осужденных, в Латвии и Эстонии – День памяти жертв коммунистического террора. А по народному календарю отмечается день Устина и Харитона. Существуют приметы и запреты. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит 14 июня для истории.

Всемирный день донора кровибыл введен в мае 2005 года. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека. Целями этого события являются повышение осведомленности о необходимости безопасного донорства и выражение благодарности тем, кто добровольно делает вклад для спасения человеческих жизней.

Донорство крови pixabay

День координируется Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международной федерацией организаций доноров крови.

Международный день блогера появился в 2004 году. 500 человек из более чем 40 стран решили, что им нужен свой праздник. На официальном сайте организаторов этого праздника, "блоггеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами".

Блогеры pixabay

День памяти жертв коммунистического террора в Латвии и Эстонии отмечается ежегодно 14 июня. Ночью 1941 года более 15 тысяч жителей Латвии, среди которых было 2,4 тысячи детей младше 10 лет, по распоряжению советского диктатора Иосифа Сталина были арестованы без решения суда и депортированы в Сибирь. Мужчины были разлучены с семьями и сосланы в трудовые лагеря ГУЛАГ. Женщины и дети были доставлены в так называемые "административные поселения" как члены семей "врагов народа".

День памяти жертв коммунистического террора у Памятника Свободы в Латвии Sputnik Латвия

Сегодня в этот день проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам и мемориалам, зажжением свечей и поминальными молитвами, в которых принимают участие родственники жертв репрессий, а также представители власти и общественности.

День защиты прав безвинно осужденных в Армении – был организован по инициативе партии "Дашнакцутюн". Дата установлена в память о десятках тысяч репрессированных армян в годы большевистской диктатуры, когда депортация народов была одной из форм политических репрессий в СССР.

В народном календаре отмечают день Устина и Харитона (Устинов день или Устин-Брусничные губы). Женщины пытаются быть рядом со своими мужьями, потому что Устин отблагодарит за это.

День Устина - картина vsyamagik

Народные приметы

Радуга в первой половине дня – будет дождь.

Бледное солнце утром – вечером будут осадки.

Сосна звенит, а дуб стонет – к буре.

Грачи ходят по траве – будет дождь.

Лебеди вечером кричат – к дождю.

Дождливый и пасмурный день – к урожаю льна и конопли.

Утро мрачное – к хорошему урожаю.

Ветер дует с Запада – к плохой погоде.

Что нельзя делать

Нельзя мыть голову, чтобы не было неприятностей. Нельзя ругаться с близкими, иначе будет плохой год, с мужем / женой – возможен развод.

Кто родился 14 июня

Дональд Трамп – президент США, политик, бизнесмен. Отмечает 73 года.

Дональд Трамп Instagram@whitehouse

Регина Тодоренко – украинская телеведущая. Родилась в 1990 году. Вышла замуж за певца Влада Топалова и родила сына.

Регина Тодоренко Instagram@reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня некоторых знаков Зодиака ждут неприятности. А кое-кому предстоит столкнуться с противодействием на пути к своей цели.

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