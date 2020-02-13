Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

14 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День святого Валентина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

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Приметы на 14 февраля

Небо в звездах – весна наступит нескоро.

Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

Звезды падают – весна будет теплой.

Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

Женитьба в этот день – к счастливому браку.

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Что нельзя делать 14 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

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