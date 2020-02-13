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13 февраля • обновлено в 20:56
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Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

1.1т
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14 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День святого Валентина.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 14 февраля

  • Небо в звездах – весна наступит нескоро.

  • Пошел снег – весной часто будут идти дожди.

  • Звезды падают – весна будет теплой.

  • Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

  • Женитьба в этот день – к счастливому браку.

Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 14 февраля

  • Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Приметы и праздники 14 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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