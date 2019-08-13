Приметы и праздники 14 августа: что нельзя делать

14 августа во всем мире и в Украине отмечают несколько праздников. Среди них: Медовый Спас (Маковея), праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.
Также в этот день начинается Успенский пост. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Праздники 14 августа
Медовый Спас (Первый Спас или Маковея)
Мед
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В церковном календаре этот праздник называется днем семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за веру в Бога.
С этого дня могут есть мед те, кто придерживался поста. Наши предки, по поверьям, начинали собирать мед и мак, из которых потом делали выпечку. А в наши дни принято освещать мед и воду в храме, потому это событие и называется Медовый спас.
Начало Успенского поста
Продукты и мед
newstut
Успенский пост установлен с 14 по 28 августа перед большим праздником Успения Божией Матери. Его приравнивают также к Великому посту. Из рациона исключаются молочные, мясные и рыбные блюда, яйца, выпечку, сладости, а в субботу и воскресенье разрешается растительное масло.
Праздник Происхождения (выноса) Честных Древ Животворящего Креста Господня
Храм свт. Николая Мирликийского / hramsaburovo
Первый день Успенского поста связан именно с этим событием. С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила. В этот день в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.
Приметы 14 августа
Маковея
Какой была погода на Маковея – такой будет 28 августа.
Олени в воду заходят – в реках купаться нельзя.
Ветер на улице – зима будет холодной и снежной.
Дождь идет – в поле выходить не стоит.
Розы отцвели – холода скоро наступят.
Одуванчики все еще цветут – осень будет теплой.
Если малина в лесу крупная – пора озимые сеять.
Что нельзя делать на Медовый спас 14 августа
На Маковея строго запрещено купаться, ссориться или желать зла, проводить шумные гуляния, выполнять тяжелую работу.
Кто родился 14 августа
Мила Кунис (36 лет)
Мила Кунис
instagram /_mila_kunis
Американская актриса, звезда Голливуда с украинскими корнями, замужем за Эштоном Катчером. Известные роли: "Черный лебедь", "Третий лишний", "Макс Пэйн", "Секс по дружбе", "Оз: Великий и ужасный" и другие.
Холли Берри (53 года)
Холли Берри
instagram /halleberry
Американская актриса, звезда Голливуда, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Известные роли: "Женщина кошка", "Джон Уик 3", "Готика", "Люди Икс" (все части), "Идеальный незнакомец", "Облачный атлас" и другие.
Наталка Карпа (38 лет)
Наталка Карпа
instagram /natalkakarpa
Украинская певица, заслуженная артистка Украины. Самая популярная песня – "Калина". Дискография: "Любовь спасет мир", "Ты прости мне", "Рождественская звезда", "История", "Лучше всего", "Колядки и Новогодние песни".
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