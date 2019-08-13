Приметы и праздники 14 августа: что нельзя делать

14 августа во всем мире и в Украине отмечают несколько праздников. Среди них: Медовый Спас (Маковея), праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

Также в этот день начинается Успенский пост. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 14 августа

Медовый Спас (Первый Спас или Маковея)

Мед Google Images

В церковном календаре этот праздник называется днем семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за веру в Бога.

С этого дня могут есть мед те, кто придерживался поста. Наши предки, по поверьям, начинали собирать мед и мак, из которых потом делали выпечку. А в наши дни принято освещать мед и воду в храме, потому это событие и называется Медовый спас.

Начало Успенского поста

Продукты и мед newstut

Успенский пост установлен с 14 по 28 августа перед большим праздником Успения Божией Матери. Его приравнивают также к Великому посту. Из рациона исключаются молочные, мясные и рыбные блюда, яйца, выпечку, сладости, а в субботу и воскресенье разрешается растительное масло.

Праздник Происхождения (выноса) Честных Древ Животворящего Креста Господня

Храм свт. Николая Мирликийского / hramsaburovo

Первый день Успенского поста связан именно с этим событием. С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила. В этот день в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.

Маковея Pinterest

Какой была погода на Маковея – такой будет 28 августа.

Олени в воду заходят – в реках купаться нельзя.

Ветер на улице – зима будет холодной и снежной.

Дождь идет – в поле выходить не стоит.

Розы отцвели – холода скоро наступят.

Одуванчики все еще цветут – осень будет теплой.

Если малина в лесу крупная – пора озимые сеять.

На Маковея строго запрещено купаться, ссориться или желать зла, проводить шумные гуляния, выполнять тяжелую работу.

Кто родился 14 августа

Мила Кунис instagram /_mila_kunis

Американская актриса, звезда Голливуда с украинскими корнями, замужем за Эштоном Катчером. Известные роли: "Черный лебедь", "Третий лишний", "Макс Пэйн", "Секс по дружбе", "Оз: Великий и ужасный" и другие.

Холли Берри instagram /halleberry

Американская актриса, звезда Голливуда, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Известные роли: "Женщина кошка", "Джон Уик 3", "Готика", "Люди Икс" (все части), "Идеальный незнакомец", "Облачный атлас" и другие.

Наталка Карпа instagram /natalkakarpa

Украинская певица, заслуженная артистка Украины. Самая популярная песня – "Калина". Дискография: "Любовь спасет мир", "Ты прости мне", "Рождественская звезда", "История", "Лучше всего", "Колядки и Новогодние песни".

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