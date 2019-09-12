Приметы и праздники 13 сентября 2019: что нельзя делать в этот день

13 сентября отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий.

Положение Честного Пояса Пресвятой Богородицы, Микеланджело начал работать над Давидом, в США вышел сингл "Yesterday" группы "Битлз", День программиста - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

День программиста 2019 отмечается 13 сентября, и дата празднования выбрана не случайно. Это 256-й день в году - именно столько значений можно выразить с использованием 8-ми разрядного байта.

13 сентября отмечается Положение Честного Пояса Пресвятой Богородицы.

По преданиям, Святая Мария собственноручно соткала пояс из верблюжей шерсти. По одной из версий Пресвятая Богородица, после Своего Успения, явилась к апостолу Фоме и отдала ему пояс. Как известно из писаний, апостол не успел к погребению Божией Матери, в это время он был далеко в Индии. Чтобы утешить верного ученика Христова, Она, по его молитвам, передала ему в руки святыню.

Приметы 13 сентября

Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.

Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.

В такой день не следует ложиться в больницу и не следует проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.

По примете, свадьба в пятницу 13-го – весьма нежелательное явление.

Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.

Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.

Родились 13 сентября

1876 — Шервуд Андерсон, американский писатель.

1961 — Дэйв Мастейн, американский гитарист, вокалист, автор песен, лидер трэш-метал-группы "Megadeth".

1968 — Эмма Виклунд, шведская фотомодель и киноактриса

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