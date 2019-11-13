Приметы и праздники 13 ноября: что нельзя делать

13 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить Международный день слепых и Всемирный день доброты.

В народе – Спиридон и Никодим, а день ангела у Александра. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

13 ноября праздники

Международный день слепых

День слепых depositphotos.com

По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых. Главная цель – привлечение внимания общества к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Сегодня в мире – примерно 1,3 млрд человек живут с этой проблемой, 36 млн – полностью поражены слепотой.

Всемирный день доброты

Всемирный день доброты istockphoto

Датой для праздника был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. В этом мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США. Главная задача – напомнить людям о важности проявлений человечности и взаимопомощи в сложном современном мире.

Спиридон и Никодим

Фото: Спиридон и Никодим Азбука веры

В этот день почитают память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Согласно преданию, святые жили в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет пекли просфоры. Спиридон пришел в монастырь уже немолодым человеком. Он сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Никодим трудился рядом и вел такую же строгую жизнь.

Спиридон и Никодим в народе pixabay

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники – пироги с начинкой из куриного мяса.

13 ноября приметы

Снегири петь начали – к зиме.

Ясная и солнечная погода – к похолоданию.

Воробьи чирикают – к потеплению.

Мелкий дождь – непогода затянется.

Что нельзя делать 13 ноября

В этот день не рекомендовано ссориться, ругаться и скандалить, особенно рыбакам. Также нельзя мало спать и терять пуговицы.

Кто родился 13 ноября

Джерад Батлер instagram/gerardbutler

Шотландский актер. Известный публике по работам: "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Голая правда", "Законопослушный гражданин", "Охотник за головами", "Рок-н-рольщик", "Падение Олимпа", "Падение Лондона", "Боги Египта", "Геошторм".

Вупи Голдберг instagram/whoopigoldberg

Американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая. Одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырех главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". Фильмы: "Действуй, сестра", "Приведение", "Рыцарь Камелота".

Крис Нот (65 лет)

Крис Нот instagram/chrisnothnews

Американский телевизионный актер, известен по ролям Майкла Логана в сериале "Закон и порядок", Мистера Бига или "мужчины мечты" в популярном сериале "Секс в большом городе".

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как можно поздравить близких и знакомых с Днем доброты стихами, прозой и красивыми открытками.

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