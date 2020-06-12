Приметы и праздники 13 июня: что нельзя делать в этот день

Ева Романова Праздники 19:52, 12.06.2020 Обновлено: 20:06, 12.06.2020

13 июня 2020 года православная церковь чтит память апостола и мученика Ермию Команского, дату также называют днем Еремея-распрягальника. Католическая церковь отмечает день святого Антония.

Приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Еремея-распрягальника

Православная церковь 13 июня вспоминает апостола Ермию Команского. В народе этот день получил название "Еремей-распрягальник". Такое имя, по-видимому, связано с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли – распрягали.

Коням 13 июня оказывали особое внимание, благодарили их за выполненную работу. Животных баловали всякими вкусностями, купали, давали им отдохнуть. А если на Еремея-распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет.

Еремей-распрягальник
poembook.ru

Существовало поверье, что когда крестьяне уходили с поля, завершив посев яровых, им на смену приходил полевик, или житный дед, который был существом нелюдимым. Порой он мог подшутить над человеком: завести в болото, сбить с дороги и т.п. Полевик старался не попадаться на глаза людям. Иногда его можно было увидеть на границе поля, потому спать там запрещалось.

День святого Антония у западных христиан

Католическая церковь празднует 13 июня День святого Антония. Его мощи покоятся в Падуе (Италия), в величественной базилике, воздвигнутой в его честь и ставшей не только одним из главных францисканских духовных центров, но и известнейшей на весь мир святыней.

Святой Антоний
catholickemerovo.ru

Святой Антоний Падуанский (St. Anthony of Padua) – один из самых любимых и широко почитаемых святых католической церкви. Антоний оставил память о себе не только как о священнике, проповеднике и богослове, но и как о великом чудотворце: Господь совершал через него многочисленные чудеса, чтобы явить Свое всемогущество, славу и милосердие даже закоренелым грешникам и помочь им найти путь истины в обращении к Богу.

Приметы на 13 июня

  • Сильная роса – к солнечному дню.

  • Вечером нет росы – завтра будет дождь.

  • Роса быстро высыхает – к дождю.

  • Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

  • Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

  • Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

  • Кукушка кует на хорошую погоду.

  • Сильный туман утром – к урожаю грибов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

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