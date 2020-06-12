Приметы и праздники 13 июня: что нельзя делать в этот день

13 июня 2020 года православная церковь чтит память апостола и мученика Ермию Команского, дату также называют днем Еремея-распрягальника. Католическая церковь отмечает день святого Антония.

Приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

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Еремея-распрягальника

Православная церковь 13 июня вспоминает апостола Ермию Команского. В народе этот день получил название "Еремей-распрягальник". Такое имя, по-видимому, связано с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли – распрягали.

Коням 13 июня оказывали особое внимание, благодарили их за выполненную работу. Животных баловали всякими вкусностями, купали, давали им отдохнуть. А если на Еремея-распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет.

Еремей-распрягальник poembook.ru

Существовало поверье, что когда крестьяне уходили с поля, завершив посев яровых, им на смену приходил полевик, или житный дед, который был существом нелюдимым. Порой он мог подшутить над человеком: завести в болото, сбить с дороги и т.п. Полевик старался не попадаться на глаза людям. Иногда его можно было увидеть на границе поля, потому спать там запрещалось.

День святого Антония у западных христиан

Католическая церковь празднует 13 июня День святого Антония. Его мощи покоятся в Падуе (Италия), в величественной базилике, воздвигнутой в его честь и ставшей не только одним из главных францисканских духовных центров, но и известнейшей на весь мир святыней.

Святой Антоний catholickemerovo.ru

Святой Антоний Падуанский (St. Anthony of Padua) – один из самых любимых и широко почитаемых святых католической церкви. Антоний оставил память о себе не только как о священнике, проповеднике и богослове, но и как о великом чудотворце: Господь совершал через него многочисленные чудеса, чтобы явить Свое всемогущество, славу и милосердие даже закоренелым грешникам и помочь им найти путь истины в обращении к Богу.

Приметы на 13 июня

Сильная роса – к солнечному дню.

Вечером нет росы – завтра будет дождь.

Роса быстро высыхает – к дождю.

Чем больше вечером росы, тем жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

Кукушка кует на хорошую погоду.

Сильный туман утром – к урожаю грибов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

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