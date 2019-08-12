Приметы и праздники 13 августа: что нельзя делать

13 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Международный день левшей, украинский день работников ветеринарной медицины.

Православные почитают память святого Евдокима Каппадокиянина. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 13 августа

Международный день левшей

Левша pixabay

Впервые этот праздник отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. Эта дата призвана привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире. По сей день во многих школах стремятся переучить к письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость.

Украинский день работников ветеринарной медицины

Ветеринар pixabay

Праздник был установлен приказом президента Украины от 1 ноября 2001 № 1035/2001 "О Дне работников ветеринарной медицины". Отмечается каждое второе воскресенье августа.

День Евдокима (Евдокимов день)

Евдоким multiurok

Евдоким жил в IX веке при царствовании императора Феофила. Он родился в семье знатного рода, заботился о сиротах и бедных, защищал обиженных и лишенных. Справедливо судил людей. Христианские подвиги совершал втайне.

Эта дата получила название Евдокимовы заговенья или Евдокимов день. С древних времен было принято готовить пироги из репы, квас.

Приметы 13 августа

праздники pixabay

Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.

Погода ветреная – ждать зимы снежной.

Паутина летает – жарко будет еще долго.

Пчелы в поле летят – будет хорошая погода.

После Евдокима ласточка гнезда не вьет.

Что нельзя делать 13 августа

В этот день не стоит ругаться и бранится в доме, ехать в путешествие или командировку, выбрасывать остатки со стола.

Кто родился 13 августа

Екатерина Бужинская (40 лет)

Екатерина Бужинская instagram/buzhynska

Украинская певица, меццо-сопрано, лауреат многочисленных конкурсов, Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины. Хиты: "Україна – це ми", "По краю пропасти", "Померещилось", "Желанный" и многие другие.

Алена Бондаренко (35 лет)

Алена Бондаренко bagnet

Украинская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в парном разряде, полуфиналистка турнира Большого шлема в парном разряде, победительница шести турниров WTA. Награждена Орденом "За заслуги" III степени в 2008 году.

Стас Пьеха (39 лет)

Стас Пьеха instagram /wolfieha/

Российский певец и поэт, участник проекта "Фабрика звезд" и внук знаменитой певицы Эдиты Пьехи. Владелец клиники комплексного лечения алкоголизма, наркомании и реабилитации. Хиты: "Она не твоя" (дуэт), "Старая история", "Одна звезда", "Я и ты", "Я закрываю глаза" и другие.

Альфред Хичкок

Альфред Хичкок Википедия

Родился в 1899 году – умер в 1980. Культовый кинорежиссер, продюсер, сценарист. Мастерски создавал атмосферу напряженности в триллерах, его фильмы по сей день будоражат умы зрителей. Королева Елизавета II возвела его в рыцари. Легендарные работы: "Птицы", "Психо", "Марни", "Исступление", "Окно во двор", "Подозрение", "Ребекка", "Мистер и миссис Смитт" (позже появился одноименный фильм с участием Анджелины Джоли и Бреда Питта) и другие.

Фидель Кастро

Фидель Кастро GLOBAL LOOK press

Родился в 1926 – умер в 2016 году. Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2008 года. Его имя у всех на слуху.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа православные христиане празднуют Медовый Спас, в народе — Маковея. Что нельзя делать – читайте по ссылке.

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