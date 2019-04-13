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Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

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13 апреля 2019 года отмечают несколько праздников, а также памятных дат. Так, в этот день празднуют Всемирный день рок-н-ролла, а также родился Гай Фокс и Сергей Шнуров.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — отмечается ежегодно 13 апреля, несмотря на то, что историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло 12 апреля. В 1954 году Билл Хейли записал сингл "Rock Around The Clock", который стал знаковым в музыке.

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

Приметы 13 апреля

Синее небо при безветренной погоде, а также прозрачные облака – будет дождь;

Солнечный день – примета к тому, что лето теплым будет;

У клена и березы сок выделяется – жди потепления;

Чем прозрачнее облака, тем тише погода, но дождь возможен;

Перелетные птицы слетаются стаями – примета того, что будет весна с хорошей погодой;

Солнечный день 13 апреля – жди потепления на длительный срок.

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

Родились 13 апреля

1570 — Гай Фокс (ум. 1606), английский дворянин, самый знаменитый участник Порохового заговора.

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

1743 — Томас Джефферсон (ум. 1826), 3-й президент США (1801—1809), один из отцов-основателей Соединенных Штатов.

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

1887 — Иван Кавалеридзе (ум. 1978), украинский советский скульптор, режиссер театра и кино, сценарист, драматург.

1973 — Сергей Шнуров, российский рок-музыкант и актёр, лидер группы "Ленинград".

Приметы и праздники 13 апреля 2019: как не попасть в беду

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Нахуй ваш Всемирный день рок-н-ролла. В этот день 75 лет назад освобожден Симферополь от немецко-фашистских захватчиков и их пособников бандеровцев!
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