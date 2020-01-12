Приметы и праздники 12 января: что нельзя делать в этот день

13 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день отмечают Щедрый вечер.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Щедрый вечер

13 января православные христиане отмечают день Мелании, Щедрый вечер. Также его называют Васильев вечер, Васильева коляда или Меланка. Щедрый вечер приходится на канун Нового года по старому стилю.

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Что нельзя делать 13 января

Нельзя выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать.

В этот день не стоит считать мелкие монеты.

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Приметы на 13 января

Если оттепель, то ждите теплого лета.

Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.

Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.

Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.

Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

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