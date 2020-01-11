Приметы и праздники 12 января: что нельзя делать в этот день

12 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. В этот день отмечают Крещение Господне у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Праздник Крещения Господня

Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников христианской Церкви, посвященный Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Это событие евангельской истории, и его установление относится еще ко временам апостолов.

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Что нельзя делать 12 января

Нельзя ни вязать, ни шить – к несчастью.

В этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

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Приметы на 12 января

Днем ясно – скоро наступит потепление.

Идет снег – ожидайте летом сильных дождей.

Воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.

Дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето теплым.

Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, обещает смерть.

Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.

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