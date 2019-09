Приметы и праздники 12 сентября: что нельзя делать в этот день

12 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций и Международный день вязания крючком.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

12 сентября отмечается "творческий" праздник – Международный день вязания крючком (International Crochet Day).

Эта техника вязания, считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.

День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций (англ. United Nations Day for South-South Cooperation) — один из международных дней ООН, который отмечается ежегодно 12 сентября.

В этот день в 1978 году в столице Аргентины, городе Буэнос-Айресе, делегации 138 государств приняли План действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами (Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries).

Приметы на 12 сентября

Если еж устроил нору на опушке - зима будет теплой, если в глубине чащи - жди сильных морозов, а ветры будут дуть чаще со стороны, противоположной от входа в нору.

Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и продолжительной.

Теплый и ясный вечер 12 сентября предвещает, по приметам, хороший урожай в следующем году.

Звездопад 12 сентября - в следующем году возможен неурожай.

Родились 12 сентября

1829 — Ансельм фон Фейербах (ум. 1880), немецкий исторический живописец.

1967 — Луи Си Кей, американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссер, обладатель премий "Эмми" и "Грэмми".

