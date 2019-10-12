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12 октября • обновлено в 05:09
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Приметы и праздники 12 октября: что нельзя делать

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12 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько международный праздников, среди которых Всемирный день мигрирующих птиц и день борьбы с артериитом.

У православных – Покровская родительская суббота, а в народе – Феофан Милостивый. Также отмечают день ангела Ивана. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 12 октября

Всемирный день мигрирующих птиц

Миграция птиц (иллюстрация)

Миграция птиц (иллюстрация)

pixabay

Цель экологической кампании – расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально дата была установлена на май, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре. Эксперты призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру.

Всемирный день борьбы с артритом

Борьба с артритом (иллюстрация)

Борьба с артритом (иллюстрация)

pixabay

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей и пациентов в направлении решения вопросов профилактики этого заболевания.

Покровская родительская суббота

Родительская суббота

Родительская суббота

golochelovo.prihod.

Этот день отмечается накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Принято ходить в церковь, на кладбище и поминать усопших перед Великим праздником.

Феофан Милостивый

Феофан Милостивый (Газский)

Феофан Милостивый (Газский)

"Азбука веры"

По церковному в этот день поминают память преподобного Феофана Милостивого, который жил в Газе (Израиль), принимал странников, давал им приют, пищу и заботу. К концу жизни святой обеднел и приобрел тяжелую болезнь. В народе было принято добывать зайца.

Приметы на 12 октября

  • Небо звездное – к сухой осени.

  • Туман появился к ночи – заморозков не будет.

  • Грибы поздние в лесу появились– к затяжной осени.

  • Ветер днем усиливается – погода будет ясной.

  • Гром гремит – к бесснежной зиме.

Что нельзя делать 12 октября

В этот день нельзя пить спиртные напитки или напиваться на кладбище, устраивать пикники возле могил и отказывать нуждающимся.

Кто родился 12 октября

Хью Джекман (51 год)

Хью Джекман

Хью Джекман

instagram/thehughjackman

Австралийский актер, певец и продюсер, широко известен публике по роли мутанта Росомахи в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel "Люди Икс".

Паулина Андреева (31 год)

Паулина Андреева

Паулина Андреева

instagram/_paulina_andreeva

Российская актриса театра и кино, певица. Известна благодаря сериалу "Оттепель", фильму "Саранча", сериалу "Метод".

Ролан Быков

Роман Быков

Роман Быков

Фото: Игорь Верещагин / Википедия

Родился в 1929 году – умер 6 октября 1998 года. Советский и российский актер театра и кино, режиссер, лауреат Государственной премии СССР. Фильмы: "Ширли Мырли", "Серые волки" (Хрущев), "Чучело", "12 стульев" и еще очень много ролей.

Мурат Гассиев (26 лет)

Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

instagram/gassiev_team

Российский боксёр-профессионал. Чемпионский пояс по IBF (2016—2018); WBA (2018).

Степан Хмара (82 года)

Степан Хмара

Степан Хмара

Український Блок. Президія

Украинский политический деятель, советский диссидент и политзаключённый, один из основателей Украинской республиканской партии, Герой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздника: Покров Пресвятой Богорлодицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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Персоны
Хью Джекман Паулина Андреева Степан Хмара Мурат Гассиев
Место
Украина
Тег
праздник
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