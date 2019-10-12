Приметы и праздники 12 октября: что нельзя делать

12 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько международный праздников, среди которых Всемирный день мигрирующих птиц и день борьбы с артериитом.
У православных – Покровская родительская суббота, а в народе – Феофан Милостивый. Также отмечают день ангела Ивана. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.
Праздники 12 октября
Всемирный день мигрирующих птиц
Миграция птиц (иллюстрация)
pixabay
Цель экологической кампании – расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Изначально дата была установлена на май, а с 2018 года проводится два раза в год — во вторую субботу в мае и в октябре. Эксперты призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру.
Всемирный день борьбы с артритом
Борьба с артритом (иллюстрация)
pixabay
Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Цель – привлечь внимание общественности к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей и пациентов в направлении решения вопросов профилактики этого заболевания.
Покровская родительская суббота
Родительская суббота
golochelovo.prihod.
Этот день отмечается накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Принято ходить в церковь, на кладбище и поминать усопших перед Великим праздником.
Феофан Милостивый
Феофан Милостивый (Газский)
"Азбука веры"
По церковному в этот день поминают память преподобного Феофана Милостивого, который жил в Газе (Израиль), принимал странников, давал им приют, пищу и заботу. К концу жизни святой обеднел и приобрел тяжелую болезнь. В народе было принято добывать зайца.
Приметы на 12 октября
Небо звездное – к сухой осени.
Туман появился к ночи – заморозков не будет.
Грибы поздние в лесу появились– к затяжной осени.
Ветер днем усиливается – погода будет ясной.
Гром гремит – к бесснежной зиме.
Что нельзя делать 12 октября
В этот день нельзя пить спиртные напитки или напиваться на кладбище, устраивать пикники возле могил и отказывать нуждающимся.
Кто родился 12 октября
Хью Джекман (51 год)
Хью Джекман
instagram/thehughjackman
Австралийский актер, певец и продюсер, широко известен публике по роли мутанта Росомахи в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel "Люди Икс".
Паулина Андреева (31 год)
Паулина Андреева
instagram/_paulina_andreeva
Российская актриса театра и кино, певица. Известна благодаря сериалу "Оттепель", фильму "Саранча", сериалу "Метод".
Ролан Быков
Роман Быков
Фото: Игорь Верещагин / Википедия
Родился в 1929 году – умер 6 октября 1998 года. Советский и российский актер театра и кино, режиссер, лауреат Государственной премии СССР. Фильмы: "Ширли Мырли", "Серые волки" (Хрущев), "Чучело", "12 стульев" и еще очень много ролей.
Мурат Гассиев (26 лет)
Мурат Гассиев
instagram/gassiev_team
Российский боксёр-профессионал. Чемпионский пояс по IBF (2016—2018); WBA (2018).
Степан Хмара (82 года)
Степан Хмара
Український Блок. Президія
Украинский политический деятель, советский диссидент и политзаключённый, один из основателей Украинской республиканской партии, Герой Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздника: Покров Пресвятой Богорлодицы, День защитника Украины и День украинского казачества.
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