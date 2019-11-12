Приметы и праздники 12 ноября: что нельзя делать

12 ноября в Украине празднуют день памяти мучеников Зиновия и Зиновии, а во всем мире день борьбы с пневмонией.

Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Всемирный день борьбы с пневмонией появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии. Она стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров. В этот день учреждения здравоохранения организуют профилактические мероприятия. Кроме того, множество волонтеров рассказывают людям о пневмонии и сопряженных с ней рисками, раздают информационные листовки и буклеты.

Фото: aif.ru

День памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии также отмечают 12 ноября. Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами. Отметим, что решив раздать свое наследие бедным людям, они посвятили себя Богу. В награду Зиновий получил дар чудотворения и с помощью молитвы стал исцелять больных.

Фото: politeka.net

Что нельзя делать в этот деньНе говорите плохие вещи о людях.Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Фото: poembook.ru

Приметы 12 ноябряЗаяц дорогу перебежал — к неудаче в делах.Много синиц возле дома —примета, что скоро наступят холода.Синичка пищит — предвещает зиму.

Фото: culture.ru

Родились 12 ноября

1980 — Райан Гослинг, канадский киноактер. Известен по фильмам "Фанатик", "Соединенные штаты Лиланда", "Дневник памяти", "Останься", "Мартовские иды", "Охотники на гангстеров", "Только Бог простит", "Игра на понижение", "Славные парни", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049".

Райан Гослинг Фото: womanhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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