Приметы и праздники 12 февраля: что нельзя делать в этот день

12 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День Дарвина и Международный день брачных агентств.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День Дарвина

Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day), приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

Чарльз Дарвин (Charles Darwin, 1809-1882) – основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.

Международный день брачных агентств

12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies). Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным Департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года.

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Народные приметы на 12 февраля

Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.

Красная луна – к сильному ветру.

Поднялся ветер – к сырому году.

Деревья инеем покрылись – к теплу.

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Что нельзя делать 12 февраля

Мужчинам в этот день не рекомендуется выполнять любую тяжелую физическую работу.

По поверью, в этот день нежелательно ревновать и злиться.

Категорически нельзя шить и вязать.

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