Приметы и праздники 12 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

12 апреля 2019 года отмечают несколько праздников, а также памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день полета человека в космос, а также родились Монсеррат Кабалье и Брендон Ури.

Приметы в этот день могут предсказать погоду, а также, каким будет лето. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Международный день полета человека в космос

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос.

Приметы 12 апреля

Одуванчики цветут – лето будет коротким;

Птицы 12 апреля сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – жди прохладного лета;

Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов;

Пчелы начали вылетать из ульев – весна наступила, и погода в это время будет теплой;

Листья на березе появились раньше, чем на ольхе – летом почти не будет дождей.

Родились 12 апреля

1801 — Йозеф Ланнер (ум. 1843), австрийский композитор, дирижёр и скрипач, один из родоначальников венского вальса.

1933 — Монсеррат Кабалье (ум. 2018), испанская каталонская оперная певица (сопрано).

1987 — Брендон Ури, американский музыкант, вокалист группы "Panic! At the Disco".

1994 — Сирша Уна Ронан, ирландская и американская актриса, лауреат "Золотого глобуса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта начался Великий пост 2019 года, который продлится до 27 апреля. Украинцы смогут пройти таким образом путь очищения к Пасхе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!