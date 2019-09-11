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11 сентября • обновлено в 11:29
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Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день

2.1т Читать материал на украинском

10 сентября Украина и весь мир отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день
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Праздники и памятные даты сентября: что отмечается

11 сентября, православные христиане чтят память о мученической смерти пророка Иоанна – Усекновение главы святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник называется Головосек. Сегодня верующие соблюдают строгий пост и стараются избегать шумных гуляний.

В основе памятного дня – история смерти пророка Иоанна Крестителя, которому отрезали голову по приказу галилейского правителя Ирода. На жестокое решение Ирода повлияли его жена Иродиада и ее дочь Соломия.

Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день

Приметы на 11 сентября

  • Если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней.

  • Много грачей летает – день будет солнечным.

  • Гром гремит – к теплой осени.

Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день

Родились 11 сентября

1862 — О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер; ум. 1910), американский писатель.

Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день

1864 — Павел Грабовский (ум. 1902), украинский писатель, поэт.

Приметы и праздники 11 сентября: что нельзя делать в этот день

1965 — Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл), американский диджей, певец, композитор, музыкант-мультиинструменталист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал прогноз погоды на сентябрь-2019, а также подготовил подробный гороскоп на сентябрь для каждого из знаков Зодиака.

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