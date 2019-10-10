Приметы и праздники 11 октября: что нельзя делать

11 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько международный праздников, среди которых стоит отметить Международный день девочек и Всемирный день борьбы с ожирением.

Также празднуют всемирный день яйца, в народе – Харитонов день, а день ангела у Марии и Ульяны. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 11 октября

Международный день девочек

День девочек (иллюстрация) pixabay

Праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Всемирный день яйца

Всемирный день яиц (иллюстрация) pixabay

Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный "яичный" праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для этого события.

Всемирный день борьбы с ожирением

Всемирный день борьбы с ожирением (иллюстрация) pixabay

Праздник установила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ожирение является одним из последствий нарушения здорового образа жизни, приводящее к осложнениям. ВОЗ в 1997 году признала, что оно переросло в эпидемию глобального характера. Врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса, разъясняя людям причины.

Харитонов день

Харитон Исповедник "Азбука веры"

В этот день почитают память преподобного Харитона Исповедника, жившего в 3-4 веках в Иконии (город в Малой Азии). Во времена гонений на христиан он пострадал за веру.

Приметы 11 октября

Листья на землю падают изнанкой вверх – к хорошему урожаю.

Зайцы не побелели – к поздней зиме.

Луна в кругах – к засушливому лету.

Деревья во второй раз зацвели – к долгой и теплой осени.

Птицы низко летят – к ранней зиме.

Вечером заря красная – к ветреной погоде.

Ива инеем покрылась – к долгой зиме.

Что нельзя делать 11 октября

В этот день не рекомендуется ходить в гости, а наши предки даже старались не выходить во двор. Домашними делами заниматься тоже не следует.

Кто родился 11 октября

Игорь Верник (56 лет)

Игорь Верник instagram/ivernik

Советский и российский актер театра и кино, продюсер, ведущий, народный артист Российской Федерации. Фильмы: "Ночные стражи", "Держи удар, детка", "12", "Орел и решка" и другие.

Люк Перри

Люк Перри instagram/lukeperrydaily

Американский актер, наибольшую известность ему принесла роль Дилана Маккея в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210". Умер 4 марта 2019 года.

Мишель Трахтенберг (34 года)

Мишель Трахтенберг instagram/michelletrachtenberg

Американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Фильмы и сериалы: "Сплетница", "Закон и порядок", "Богатенький Ричи 2", "Баффи – истребительница вампиров", "Папе снова 17" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздника: Покров Пресвятой Богорлодицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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