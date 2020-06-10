Приметы и праздники 11 июня: что нельзя делать в этот день
11 июня 2020 года христиане западного обряда отмечают День святого Варнавы. Православные христиане отмечают праздник Феодосии Колосятницы.
Приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.
Феодосии Колосятницы
11 июня (29 мая по старому стилю) православные верующие чтут память преподобной девы Феодосии Константинопольской, жившей в VIII веке.
Согласно преданию, она родилась в Константинополе в богатой и благочестивой семье. После смерти родителей Феодосия раздала беднякам оставшееся от них имущество и приняла постриг в городском женском монастыре святой Анастасии.
День святого Варнавы у западных христиан
Святой апостол Варнава (St. Barnabas) принадлежит к лику святых семидесяти апостолов. Он родился в богатой еврейской семье из рода левитов на Кипре, получил хорошее богословское образование в Иерусалиме, где и познакомился с Савлом, впоследствии ставшим апостолом Павлом. Первоначальное имя Варнавы было Иосиф. Прозвище же Варнава, что значит "сын утешения", он получил за свою доброту и милосердие.
Приметы на 11 июня:
Считается, что с 10 на 11 июня снятся вещие сны. Выполняются они в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 11 июня, не сулит ничего хорошего – будете плакать и переживать.
Утренний туман в июне — на пригожий денек.
Чем больше росы, тем жарче день.
Глухой гром — на тихий дождь, громкий — на ливень.
Если туман садится на вершине гор — на день задождит.
Что категорически нельзя делать 11 июня
Нельзя прыгать и скакать, по поверьям, это потревожит землю и случится беда.
В этот день стараются не выходить на улицу без особой нужды.
Работу в поле и огороде надо отложить по возможности до следующего дня.
11 июня не стоит лениться – решите все неотложные дела, выполните работу добросовестно.
Если отправляетесь в дорогу, то не стоит полагаться на случай. Контролируйте ситуацию.
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