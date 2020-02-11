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11 февраля • обновлено в 11:00
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Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

1.2т
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11 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный день больного.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
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Международный день женщин и девочек в науке

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Наука, техника и инновации в целях развития", в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. А спустя два года на очередном пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция (70/212), провозглашающая 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день больного

11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного (World Day of the Sick). Это мероприятие задумано, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Народные приметы на 11 февраля

  • Холодная погода – в августе будет очень жарко.

  • Дует ветер – год будет дождливым.

  • Лес гудит и шумит – ждите оттепели.

Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 11 февраля

  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Приметы и праздники 11 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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