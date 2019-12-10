Приметы и праздники 11 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

11 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день гор и Международный день танго.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Международный день гор
11 декабря отмечается Международный день гор, установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245).
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Международный день танго
11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя отмечается Международный день танго (International Day of Tango) — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.
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Приметы 11 декабря
Если в этот день плюсовая температура, то жди скорых морозов.
Много воронов в небе летает — будет скоро метель.
Увидеть в этот день птицу сойку — к хорошим новостям.
Сойка к дому подлетела — быть в том доме счастью.
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Что нельзя делать 11 декабря
В этот день нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.
Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.
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Родились 11 декабря
1803 — Гектор Берлиоз (ум. 1869), французский композитор и дирижер.
wikipedia.org
1970 — Сергей Крутиков (ум. 2002), российский певец, рэп-исполнитель, автор песен.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.
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