Приметы и праздники 11 августа: что нельзя делать

11 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: День работников ветеринарной медицины Украины, Курбан Байрам, День строителя.

Также отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца, Пост 9 Ава. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 11 августа

День работников ветеринарной медицины Украины

Ветеринары pixabay

Это событие отмечается каждый год во второе воскресенье августа. Статус официального национального праздник получил 1 ноября 2001 года при президенте Украины Леониде Кучме. Цель – отметить весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды.

Курбан Байрам

Курбан Байрам narofominsk

Праздник жертвоприношения (Ид аль-Адха) является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. Отмечается в долине Мина в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и длится 2-3 дня. Дата зависит от лунного календаря. Праздновать принято с раннего утра.

День строителя

Строитель pixabay

Впервые профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР "Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя" (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года. По сей день к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома, а также проходят различные торжественные встречи строителей.

Рождество святителя Николая Чудотворца (епископа Мир Ликийских)

Николай Чудотворец wikipedia

Николай Чудотворец с младенчества принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Позже преуспел в изучении Божественного Писания, по ночам молился и читал книги, вел аскетичный образ жизни. При жизни совершал чудеса. С 9 века Николай Чудотворец почитался на Руси как небесный покровитель державной власти – считалось, что он особо покровительствует православным царям.

Пост 9 Ава (Тиша-бе-Ав)

Чтение молитвы у Стены Плача Википедия

Израильский праздник, дата которого уникальна каждый год. Это самый траурный для евреев день, когда принято ничего не есть, не пить, не надевать кожаную обувь. Пост начинается с вечера 8 ава за несколько минут до захода солнца и заканчивается после появления звезд на небе вечером 9 ава. День 9 Ава — это также единственный день в году, когда еврей не только не обязан, но и не имеет права изучать Тору.

Пост 9 Ава связывается с "грехом разведчиков", когда Моисей привел евреев к границам Земли Обетованной, они побоялись сразу войти в нее и упросили Моисея отправить разведчиков. После того, как те вернулись и рассказали о великанах, народ плакал, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы.

В этот день принято проводить молитвы на Храмовой горе. Евреи верят, что когда-нибудь этот день станет самым большим праздником, когда все они раскаются в своих грехах.

Приметы 11 августа

Праздники pixabay

Если туман стоит – к хорошему урожаю ячменя и овса.

Если нет заморозков – начало осени будет теплым.

Если овес зазеленеет во второй раз – осень будет дождливой.

Что нельзя делать 11 августа

В этот день запрещено работать в огороде, шить, вязать, вышивать. Также нельзя ругаться и ссориться, убирать в доме, заниматься стиркой.

Кто родился 11 августа

Крис Хемсворт instagram/chrishemsworth

Австралийский актер, номинант на премию BAFTA. Известный по роли Тора в киновселенной Marvel. Известные роли: "Тор", "Мстители", "Хижина в лесу", "Белоснежка и охотник", "Тор", "Тор 2. Царство тьмы", "Мстители. Эра Альтрона", "Тор: Рагнарек", "Мстители. Финал".

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Американская актриса, получила широкую популярность благодаря роли Скайлер Уайт в сериале AMC "Во все тяжкие", принёсшей две премии "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале. Она сыграла супругу главного героя.

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Халк Хоган instagram /hulkhogan/

Настоящее имя Терри Джин Боллеа. Американский рестлер, борец, актер, телеведущий, предприниматель и музыкант. IGN называет Халка Хогана "самым узнаваемым рестлером в истории и самым популярным рестлером 1980-х". Кроме спорта, его узнают благодаря ролям в следующих фильмах: "Рокки 3", "Мистер няня". Играл самого себя в сериале "Спасатели Малибу", также снялся в "Робоцып".

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