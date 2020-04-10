Приметы и праздники 11 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 23:59, 10.04.2020 Обновлено: 00:18, 11.04.2020

11 апреля в Украине и во всем мире отмечают Лазареву субботу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Лазарева суббота

В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Христом Лазаря. Верующим в праздник разрешено ослабить пост: можно съесть рыбьей икры, добавить масла, а в конце дня выпить бокал красного вина.

Что нельзя делать 11 апреля

  • Ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;

  • Выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить;

  • Употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного вина);

  • Под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), поскольку продолжается Великий пост;

  • По поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;

  • Нельзя никому отказывать в помощи.

Приметы 11 апреля

  • Много березового сока — к дождливому лету;

  • Березы рано опушились — к засушливому лету, а если ольха — наоборот;

  • Много лебедей встретить — к теплой весне;

  • Сороки вьют гнезда низко — много гроз будет летом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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