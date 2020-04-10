Приметы и праздники 11 апреля: что нельзя делать в этот день

11 апреля в Украине и во всем мире отмечают Лазареву субботу.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Лазарева суббота
В этот день церковь вспоминает чудо воскрешения Христом Лазаря. Верующим в праздник разрешено ослабить пост: можно съесть рыбьей икры, добавить масла, а в конце дня выпить бокал красного вина.
Что нельзя делать 11 апреля
Ругаться, злиться и сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой;
Выполнять тяжелую работу и работу по дому, стирать, убирать, шить;
Употреблять алкоголь (разрешается лишь выпить немного вина);
Под запретом остаются продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко), поскольку продолжается Великий пост;
По поверью, нельзя топтать крошки еды, упавшие с праздничного стола на пол – это считается дурным знаком;
Нельзя никому отказывать в помощи.
Приметы 11 апреля
Много березового сока — к дождливому лету;
Березы рано опушились — к засушливому лету, а если ольха — наоборот;
Много лебедей встретить — к теплой весне;
Сороки вьют гнезда низко — много гроз будет летом.
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