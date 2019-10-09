Приметы и праздники 10 октября: что нельзя делать

10 октября во всем мире отмечают много праздников, среди которых стоит отметить День работников стандартизации и метрологии в Украине.

Также отмечают Всемирный день психического здоровья, Всемирный день зрения, Международный день каши, Европейский день борьбы против смертной казни. В народе – Савватий Пчельник, а день ангела празднуют Зинаида и Марк. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

10 октября – праздники

День работников стандартизации и метрологии

День работников стандартизации и метрологии ПАТ ”УКРТРАНСГАЗ”

Праздник ежегодно отмечается в Украине 10 октября. Был установлен Указом президента от 8 октября 2002 года. Событие призвано отметить весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

Всемирный день психического здоровья

День психического здоровья (иллюстрация) Кадр из фильма по роману Стивена Кинга "Сияние"

Отмечается с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, чтобы повысить информированность населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления. К этому дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения. Одна из главных задач – сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Всемирный день зрения

День зрения (иллюстрация) pixabay

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Дата установлена для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

День каши

День каши (иллюстрация) Econet

Это блюдо у многих народов мира остается популярным на протяжении уже более тысячи лет. Именно этим обусловлено появление праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата постоянно меняется.

Всемирный день борьбы со смертной казнью

Смертная казнь (иллюстрация) Кадр из фильма по роману Стивена Кинга "Зеленая миля"

Праздник был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно. На сегодняшний день в большинстве стран мира смертная казнь запрещена законодательно или не применяется на практике. Тем не менее, в более чем 60 государствах наказания продолжает применяться.

Савватий Пчельник

Савватий Пчельник pixabay

В этот день почитается память преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря Савватия Соловецкого. Он принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме.

Приметы 10 октября

Дождь со снегом – к оттепели в январе и дождливому июню.

Первый снег выпал – через 40 дней наступит настоящая зима.

Северный ветер – к холодной зиме.

Если пчелы плотно леток залепляют – к морозной зиме.

Сухая погода – холода наступят нескоро.

Гроза – к бесснежной и короткой зиме.

Что нельзя делать 10 октября

Трудиться в этот день категорически запрещено и считается большим грехом. Нельзя убираться, стирать, шить, вязать и выполнять прочую тяжелую и грязную работу.

Кто родился 10 октября

Павел Дуров (35 лет)

Павел Дуров instagram/durov

Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте", мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор "ВКонтакте".

Григорий Антипенко (45 лет)

Григорий Антипенко instagram/antipenko_gregoriy

Российский актер театра и кино. Получил широкую популярность после сериала "Не родись красивой", где сыграл роль главного героя – Андрея Жданова.

Чарльз Дэнс (73 года)

Чарльз Дэнс Instagram/jemesbondsmagasinet

Британский актер, сценарист, режиссер, продюсер, офицер ордена Британской империи с 2006 года. Наиболее известен благодаря роли Тайвина Ланнистера в культовом сериале канала HBO "Игра престолов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября украинцы будут отмечать сразу несколько больших праздника: Покров Пресвятой Богорлодицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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