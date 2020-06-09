Приметы и праздники 10 июня: что категорически нельзя делать в этот день

10 июня 2020 года в Украине православные христиане почитают память Святого Никиты Халкидонского или Никиты-Гусятника, а также Пре­по­доб­ной Еле­ны Ди­ве­ев­ской. В мире отмечается Всемирный день мороженого.

Приметы также расскажут какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День Никиты-Гусятника

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В православной церкви 10 июня почитают память Святого Никиты Халкидонского, который известен как исповедник. Он отличался милосердием и всегда старался помогать малоимущим людям. Известно, что за преданность вере Никита-исповедник был арестован, подвергнут многочисленным мучениям и отправлен в ссылку, где скончался в IX веке.

В народе же его прозвали Гусятником и стали молиться для того чтобы заручиться поддержкой в защите от диких птиц, часто крадущих гусей со двора. По народным приметам, на Никиту-Гусятника необходимо было задобрить водяного, чтобы он не изводил домашних птиц. Для этого забивали самого лучшего гуся и бросали тушку в водоем, а голову несли на птичий двор, чтобы домовой, который пересчитывает домашнюю птицу по головам, не обнаружил пропажи.

День Преподобной Елены Дивеевской

Преподобная Елена Дивеевская Азбука веры

10 июня православная церковь также чтит память преподобной Елены Дивеевской. Праведница и духовная дочь святого Серафима Саровского, она стала одной из главных подвижниц основанной им обители.

По мо­лит­вам пре­по­доб­ной Еле­ны Ди­ве­ев­ской со­вер­ша­ют­ся чу­де­са ис­це­ле­ния от бо­лез­ней ног, су­ста­вов, зуб­ной и го­лов­ной бо­ли, ду­шев­ных рас­стройств и дру­гих за­боле­ва­ний.

Всемирный день мороженного

Рixabay

10 июня весь мир отмечает Всемирный день мороженого. Эту дату приурочили ко дню первых массовых продаж мороженого в США (в далеком 1786 году), хотя в кулинарии оно появилось на много веков раньше.

Первым его "прообразом" был китайский десерт из перемешанных со льдом или снегом кусочков фруктов. Древние греки и римляне также лакомились очень холодными молочными продуктами и соками. По преданию в Европу рецепт мороженого привез из Китая Марко Поло.

Всемирный день мороженого отмечается конкурсами и состязаниями на поедание лакомства.

Приметы на 10 июня

Роса, образовавшаяся после захода солнца и исчезнувшая после его восхода – к ухудшению погоды.

Радуга после дождя скоро пропадает – к ясной погоде, долго стоит – к ненастью.

Ведро над нивой – к скорой спелости хлебов.

Если колодезный журавль начал скрипеть, то погода скоро переменится.

Роса на колосьях с утра – на доброе колошение.

Если над лесом синеет воздух – будет тепло.

Тихий день Никиты-гусятника предвещает хороший урожай.

Если много муравьев на муравейнике – погода будет хорошая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июле.

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