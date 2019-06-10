Приметы и праздники 10 июня: что это за день

10 июня 2019 года в народном календаре посвящен полудницам (духам), которые вызывали крик у маленьких детей. Всемирных и масштабных праздников нет.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день, какие существуют приметы, а также кто из великих и известных людей родился.

10 июня 2019

Кто такая полудница – это дух красивой или страшной женщины, которая являлась в поле, когда зрели хлеба. Ее целью было защитить урожай. Духи были злыми и добрыми. Злые – заманивали детей в рожь или доводили до бессонницы, которая сопровождалась беспокойством.

Добрая полудница Fandom

Малышей лечили повитухи по специальному обряду с хождением на заре и заговорами. Добрые наоборот помогали людям в поле.

Злая полудниця Древние боги и герои

Также этот день называли стражем гусей, а покровителем был Никита, который оберегал птиц. Так появился день ангела Никиты.

Приметы 10 июня

В муравейнике кишит много муравьев – будет хорошая и солнечная погода.

Если роса стоит на траве, значит будет хороший урожай хлеба.

Если радуга после дождя долго не пропадает, значит будет плохая погода.

Кто родился 10 июня

Официальный день рождения королевы Австралии. В настоящий момент ею является Елизавета II. На самом деле она родилась 21 апреля 1926 года.

Елизавета II Instagram@theroyalfamily

"День рождения королевы" — официальный праздник в честь монарха Соединенного королевства и Содружества наций. Дата в разных странах установлена на разные даты, когда члены семьи выходят на официальный парад. Если в Великобритании праздник выпадает на вторую субботу июня, то в Австралии – на второй понедельник июня.

Елизавета II и сын, принц Уэльский Чарльз Instagram@kensingtonroyal

Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп родился 10 июня 1921 года. Правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Известен экстравагантным юмором.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Певица МакSим (Марина Абросимова) родилась 10 июня 1983 года. Ранее получила серьезные ушибы в ДТП, после чего долго восстанавливалась в больнице.

МакSим instagram.com/maksimartist

Как сообщал OBOZREVATEL, православные в 2019 году отметят праздник Святой Троицы 16 июня. Традиционно этот день приходится на воскресенье. Светлый праздник отмечают три дня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

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