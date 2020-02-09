Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

10 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти преподобного Ефрема Сирина и Всемирный день зернобобовых.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Святой Ефрем родился в Месопотамии в городе Низибии. Ефрем родился во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Этот дар был предзнаменован ему в самом раннем возрасте.

Всемирный день зернобобовых

10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых (World Pulses Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.

pexels.com

Приметы и поверья дня

Ветер в этот день – к сырому лету.

Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

Считается, что на Ефрема отменный клев.

Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

Лес почернел – к оттепели.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!