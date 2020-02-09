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10 февраля • обновлено в 02:57
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Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

1.6т
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10 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти преподобного Ефрема Сирина и Всемирный день зернобобовых.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

День памяти преподобного Ефрема Сирина

Святой Ефрем родился в Месопотамии в городе Низибии. Ефрем родился во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Этот дар был предзнаменован ему в самом раннем возрасте.

Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

Всемирный день зернобобовых

10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых (World Pulses Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.

Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы и поверья дня

  • Ветер в этот день – к сырому лету.

  • Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

  • Считается, что на Ефрема отменный клев.

  • Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

  • Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

  • Лес почернел – к оттепели.

Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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