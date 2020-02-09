Приметы и праздники 10 февраля: что нельзя делать в этот день

10 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: День памяти преподобного Ефрема Сирина и Всемирный день зернобобовых.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День памяти преподобного Ефрема Сирина
Святой Ефрем родился в Месопотамии в городе Низибии. Ефрем родился во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Этот дар был предзнаменован ему в самом раннем возрасте.
Всемирный день зернобобовых
10 февраля по решению ООН отмечается Всемирный день зернобобовых (World Pulses Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2018 года по инициативе правительства Республики Буркина-Фасо.
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Приметы и поверья дня
Ветер в этот день – к сырому лету.
Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.
Считается, что на Ефрема отменный клев.
Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.
Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.
Лес почернел – к оттепели.
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