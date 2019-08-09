Приметы и праздники 10 августа: что нельзя делать

10 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: начало Иловайской операции на Донбассе, Международный день биодизеля.

Также Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, а в народе почитают Прохора. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 10 августа

Начало Иловайской операции на Донбассе (Бои за Иловайск)

Начало боев за Иловайск пресс служба 93-й ОМБр Холодный Яр

В этот день в 2014 году украинские военные вступили в кровопролитные бои с "ДНР" за Иловайск (Донецкая область). Они продолжались в течение месяца и стали одной из самых трагических страниц российско-украинской войны. Только по официальным данным, в ходе бойни погибли 366 военнослужащих добровольческих батальонов и ВСУ, еще 429 получили ранения, а 300 – попали в плен к террористам.

Международный день биодизеля

День биодизеля eenergy.media/

Неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании. 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло. Производство "чистой" энергии биологического типа уже нормативно закрепили и активно развивают 48 стран, среди которых – США, Бразилия, Япония, Китай, Индия, Канада и т.д. В странах Евросоюза биодизель из сельхозсырья начал производиться в 1992 году, и спустя 10 лет здесь уже работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн. тонн.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери pinterest

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Одигитрия-Смоленская", известна с древнейших времен. Это один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем. Греческий император Константин IХ Мономах при выдаче дочери Анны за черниговского князя Всеволода Ярославича благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После его смерти икону перенесли из Чернигова в Смоленск.

День Прохора

Прохор Википедия

10 августа православная церковь почитает память 7 апостолов (учеников Иисуса Христа): Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. Прохор сопровождал апостола Петра, который поставил его епископом в Никомидии. После Успения Богородицы он стал спутником и учеником Иоанна Богослова. Исповедовал христианскую веру язычникам, а в Антиохии святой принял мученическую смерть.

Приметы 10 августа

Летние праздники pixabay

Утром туман по воде стелется – к хорошей погоде.

Дождь без ветра – к ненастью.

Много росы – день будет солнечным.

Облака плывут высоко – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать в 10 августа

В этот день не рекомендуется играть свадьбу. В народе считалось, что брак такой долго не продержится. Также под запретом покупка новых вещей, злость, поход к парикмахеру и ревность.

Кто родился 10 августа

Антонио Бандерас instagram /antoniobanderasoficial

Испанский актер, режиссер, продюсер, певец и секс-символ. Награжден призом Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в 2019 году в фильме "Драма Деск". Известные работы: "Интервью с вампиром", "Четыре комнаты", "Наемные убийцы", "Отчаянный", "Маска Зорро", "Соблазн", "Фрида", "Однажды в Мексике", "Мачете убивает", "Неудержимые 3" и многие другие.

Кайли Дженнер instagram/kyliejenner

Американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян", основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года. В 2018 году была признана самой молодой миллиардершей мира. Любит баловать поклонников пикантными снимками, демонстрируя фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 августа отмечается День независимости. Президент Владимир Зеленский отменил военный парад, однако ветераны АТО все равно планируют организовать собственный марш.

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