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Приметы и праздники 10 августа: что нельзя делать

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10 августа во всем мире и в Украине отмечают ряд праздников и памятных дат. Среди них: начало Иловайской операции на Донбассе, Международный день биодизеля.

Также Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери, а в народе почитают Прохора. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Праздники 10 августа

Начало Иловайской операции на Донбассе (Бои за Иловайск)

Начало боев за Иловайск

Начало боев за Иловайск

пресс служба 93-й ОМБр Холодный Яр

В этот день в 2014 году украинские военные вступили в кровопролитные бои с "ДНР" за Иловайск (Донецкая область). Они продолжались в течение месяца и стали одной из самых трагических страниц российско-украинской войны. Только по официальным данным, в ходе бойни погибли 366 военнослужащих добровольческих батальонов и ВСУ, еще 429 получили ранения, а 300 – попали в плен к террористам.

Международный день биодизеля

День биодизеля

День биодизеля

eenergy.media/

Неофициальный праздник экологически чистого топлива учрежден в память о первом его использовании. 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало арахисовое масло. Производство "чистой" энергии биологического типа уже нормативно закрепили и активно развивают 48 стран, среди которых – США, Бразилия, Япония, Китай, Индия, Канада и т.д. В странах Евросоюза биодизель из сельхозсырья начал производиться в 1992 году, и спустя 10 лет здесь уже работали 245 заводов по производству биодизеля суммарной мощностью 22 млн. тонн.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери

pinterest

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая "Одигитрия-Смоленская", известна с древнейших времен. Это один из самых распространенных образов Пресвятой Богоматери с младенцем. Греческий император Константин IХ Мономах при выдаче дочери Анны за черниговского князя Всеволода Ярославича благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрией. После его смерти икону перенесли из Чернигова в Смоленск.

День Прохора

Прохор

Прохор

Википедия

10 августа православная церковь почитает память 7 апостолов (учеников Иисуса Христа): Никанор, Стефан, Филипп, Тимон, Прохор, Пармен и Николай. Прохор сопровождал апостола Петра, который поставил его епископом в Никомидии. После Успения Богородицы он стал спутником и учеником Иоанна Богослова. Исповедовал христианскую веру язычникам, а в Антиохии святой принял мученическую смерть.

Приметы 10 августа

Летние праздники

Летние праздники

pixabay

  • Утром туман по воде стелется – к хорошей погоде.

  • Дождь без ветра – к ненастью.

  • Много росы – день будет солнечным.

  • Облака плывут высоко – к сухой и ясной погоде.

Что нельзя делать в 10 августа

В этот день не рекомендуется играть свадьбу. В народе считалось, что брак такой долго не продержится. Также под запретом покупка новых вещей, злость, поход к парикмахеру и ревность.

Кто родился 10 августа

Антонио Бандерас (59 лет)

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас

instagram /antoniobanderasoficial

Испанский актер, режиссер, продюсер, певец и секс-символ. Награжден призом Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в 2019 году в фильме "Драма Деск". Известные работы: "Интервью с вампиром", "Четыре комнаты", "Наемные убийцы", "Отчаянный", "Маска Зорро", "Соблазн", "Фрида", "Однажды в Мексике", "Мачете убивает", "Неудержимые 3" и многие другие.

Кайли Дженнер (22 года)

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

instagram/kyliejenner

Американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность, участница телевизионного реалити-шоу "Семейство Кардашян", основательница и владелица компании Kylie Cosmetics с 2015 года. В 2018 году была признана самой молодой миллиардершей мира. Любит баловать поклонников пикантными снимками, демонстрируя фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 24 августа отмечается День независимости. Президент Владимир Зеленский отменил военный парад, однако ветераны АТО все равно планируют организовать собственный марш.

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