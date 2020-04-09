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9 апреля • обновлено в 22:52
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Приметы и праздники 10 апреля: что нельзя делать в этот день

1.7т
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10 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день движения сопротивления и День братьев и сестер.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 10 апреля: что нельзя делать в этот день

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Приметы и праздники 10 апреля: что нельзя делать в этот день

День братьев и сестер

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник – День братьев и сестер (Siblings Day). В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day). Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Приметы и праздники 10 апреля: что нельзя делать в этот день

Приметы на 10 апреля

  • Слышится глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

  • Сороки сидят 10 апреля на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

  • Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

  • Чибисы вечером низко кричат – летом будет засуха.

  • Если они поют протяжно, то на следующий день можно ожидать ясной погоды.

  • Туман и иней утром 10 апреля предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

  • Чибисы летают низко – ждите засухи.

Приметы и праздники 10 апреля: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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