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Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

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Сегодня, 10 апреля в мире отмечают несколько важных праздников и исторических дат. Так, в этот день празднуют Международный день движения сопротивления и День братьев и сестер.

Приметы 10 апреля могут подсказать, какой будет погода в ближайшее время, а также, будет ли этот год урожайным. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день
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Приметы 10 апреля 2019

  • Слышно гром - в ближайшее время начнутся сильные дожди;

  • Чайки над домом летают - погода изменится;

  • Нельзя в колодец смотреть - можно воду испортить;

  • Не выходи после заката на улицу - беду встретишь;

  • Запрещается 10 апреля в лес ходить - накликать болезнь можно;

  • Чибисы громко кричат - год не урожайным будет.

Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

День братьев и сестер

Этот праздник призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Родились 10 апреля

1847 — Джозеф Пулитцер (ум. 1911), американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.

Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

1982 — Надежда Грановская, украинская певица.

1992 — Дэйзи Ридли, английская актриса.

Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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