Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

Сегодня, 10 апреля в мире отмечают несколько важных праздников и исторических дат. Так, в этот день празднуют Международный день движения сопротивления и День братьев и сестер.
Приметы 10 апреля могут подсказать, какой будет погода в ближайшее время, а также, будет ли этот год урожайным. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.
Приметы 10 апреля 2019
Слышно гром - в ближайшее время начнутся сильные дожди;
Чайки над домом летают - погода изменится;
Нельзя в колодец смотреть - можно воду испортить;
Не выходи после заката на улицу - беду встретишь;
Запрещается 10 апреля в лес ходить - накликать болезнь можно;
Чибисы громко кричат - год не урожайным будет.
День братьев и сестер
Этот праздник призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.
Международный день движения сопротивления
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
Родились 10 апреля
1847 — Джозеф Пулитцер (ум. 1911), американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.
1982 — Надежда Грановская, украинская певица.
1992 — Дэйзи Ридли, английская актриса.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.
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