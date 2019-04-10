Приметы и праздники 10 апреля 2019: что запрещено делать в этот день

Сегодня, 10 апреля в мире отмечают несколько важных праздников и исторических дат. Так, в этот день празднуют Международный день движения сопротивления и День братьев и сестер.

Приметы 10 апреля могут подсказать, какой будет погода в ближайшее время, а также, будет ли этот год урожайным. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что значит этот день для истории.

Приметы 10 апреля 2019

Слышно гром - в ближайшее время начнутся сильные дожди;

Чайки над домом летают - погода изменится;

Нельзя в колодец смотреть - можно воду испортить;

Не выходи после заката на улицу - беду встретишь;

Запрещается 10 апреля в лес ходить - накликать болезнь можно;

Чибисы громко кричат - год не урожайным будет.

День братьев и сестер

Этот праздник призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сестры.

Международный день движения сопротивления

Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Родились 10 апреля

1847 — Джозеф Пулитцер (ум. 1911), американский журналист и издатель, основатель журналистской Пулитцеровской премии.

1982 — Надежда Грановская, украинская певица.

1992 — Дэйзи Ридли, английская актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

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