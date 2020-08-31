Приметы и праздники 1 сентября: что нельзя делать в этот день

Елена Кордунова Праздники 20:00, 31.08.2020

1 сентября в Украине и мире отмечают День знаний – праздник в честь начала нового учебного года. По народному календарю отмечается Фекла Свекольница.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

1 сентября или День знаний

1 сентября в Украине и мире отмечают День знаний
Pixabay

Этот праздник появился еще в советское время. Официально как "День знаний" он был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". На сегодняшний день 1 сентября – начало учебного года. В средних специальных и высших учебных заведениях также проходят торжественные мероприятия.

Фекла Свекольница

В этот день отмечается память трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклы, пострадавших за веру в 304-306 годах. Тимофей с юности изучал Священное Писание и обладал даром красноречия, благодаря чему стал проповедником. Во время гонений на христиан его привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Мученик не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. Его приговорили к сожжению. Агапия и Феклу отдали на растерзание зверям.

Фекла Свекольница: что это за праздник
Pixabay

"На Феклу именинница свекла", – говорили в народе и начинали уборку этого овоща. Считалось, что в этот день корнеплод обладает целебными свойствами. Толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам, а сырые коренья держали во рту от зубной боли.

Приметы 1 сентября

  • Южный ветер – к хорошему урожаю овса.

  • Месяц рогами вверх – к хорошей погоде.

  • Какая погода 1 сентября, такая и осень будет.

  • Утром туман – к снежной зиме.

  • Если с орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.

Что нельзя делать 1 сентября

  • Категорически запрещается обсуждать чужие проблемы, да и своими делиться тоже не стоит. Считается, что это может привести к масштабным финансовым проблемам.

  • Нельзя откладывать решение важных дел. Если планируется запуск нового проекта, смена работы, поездка – лучше не переносить это на другой день.

  • Тем, кто собирается в путешествие, не рекомендуется чинить обувь и одежду. В противном случае поездка или сорвётся, или окажется неудачной.

  • Зависть 1 сентября также попадает под табу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о выходных днях в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Аваков назвал заявления Фокина по Донбассу предательством интересов Украины

"Слуга народа" представила кандидатов в мэры: полный список

Мэр Ивано-Франковска устроил "бунт" и отказался от правил "красной зоны"

Войска России на Донбассе обстреляли ВСУ и запустили беспилотник, – штаб ООС

В фонде борьбы с COVID-19 не осталось ни копейки, – Шкарлет