Приметы и праздники 1 октября: что нельзя делать

1 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников, среди которых стоит вспомнить День ветерана и День людей преклонного возраста.

Также отмечается день музыки, день кофе и Всемирный день вегетарианства. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что означает эта дата.

Праздники 1 октября

День ветерана в Украине

Ветераны Сайт президента

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, а в Украине это также и День ветерана. Этот день призван напомнить всем о человеческом долге быть заботливыми и милосердными к почтенной части общества, а также должен стать поводом для размышления о дальнейшей судьбе человечества и взаимосвязи поколений.

День людей преклонного возраста

День пожилых людей pixabay

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам. Каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме. По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается более 900 миллионов человек старше 60 лет.

День музыки

День музыки pixabay

Отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович.

Всемирный день вегетарианства

День вегетарианства

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day), учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году. Праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни, как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения, а также направлен на продвижение различных аспектов вегетарианства.

Приметы 1 октября

Листья на березе не опали – к позднему снегу.

Журавли летят на юг – на Покров будет мороз.

Если бурьяны очень высокие – к снежной зиме.

Какая погода в этот день, такой она будет и 1 апреля.

Трещит домашняя мебель – к дождю.

Восточный ветер подул – сухая погода продержится еще несколько дней.

Что нельзя делать 1 октября

В этот день не рекомендуется покидать свой дом. Наши предки считали, что поднимаются сильные ветра, которые способны занести в дом беды и несчастья.

Кто родился 1 октября

Тереза Мэй 24 Канал

Британский политик, член Палаты общин с 1 мая 1997 года, премьер-министр Великобритании с 13 июля 2016 по 24 июля 2019, лидер Консервативной партии с 11 июля 2016 года по 23 июля 2019 года.

Бонни Паркер

Бонни Паркер Википедия

Известная американская грабительница из пары – Бонни и Клайд. Бонни Элизабет Паркер родилась в 1910 году — умерла 23 мая 1934. Орудовала в банде во времена Великой депрессии. Они известны за примерно 12 ограблений банков. Считается, что по вине банды погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Сами Бонни и Клайд убиты техасскими рейнджерами и полицейскими из штата Луизиана.

Бри Ларсон instagram/brieniacs

Брианна Десанье – настоящее имя. Американская актриса, певица и кинорежиссёр, обладательница премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус", "Независимый дух" и Гильдии киноактеров США. Полюбилась публике благодаря роли в фильме "Капитан Марвел".

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