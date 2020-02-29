Приметы и праздники 1 марта: что нельзя делать в этот день

1 марта в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день комплимента и Праздник прихода весны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день комплимента

Идея учреждения праздника – спонтанное желание простых людей сделать один из дней в году более ярким, теплым, по-доброму запоминающимся и сближающим.

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Праздник прихода весны

1 марта в ряде стран отмечается Праздник Весны, победившей зиму. Он не имеет отношения к христианским праздникам, проходящим перед Постом в эти дни, а исходит из старинной легенды о Весне.

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Что нельзя делать 1 марта

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

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Народные приметы на 1 марта

Талая вода и снег, которые собраны 1 марта, считаются целебными.

Если беременная в этот день встанет на пригорок и посмотрит на первое солнце весны, то у нее родится крепкий и здоровый ребенок.

По примете, 1 марта вороны каркают громко – скоро похолодает.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит, по примете, еще будет похолодание.

Зяблик кричит громко – идут холода.

Плещется вода на льду водоема – ждите теплых дней.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Прощеном Воскресенье – празднике, который в 2020 году совпал с Днем прихода весны.

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