Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

1 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день детей, Всемирный день родителей.

Также отмечается День Ивана. Приметы могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный день защиты детей

Этот день был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отмечали в 1950 году. Противники абортов выбрали 1 июня для проведения акций в защиту права нерожденных.

Всемирный день родителей

Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Главными задачами Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года являются ликвидация нищеты, достижение экономического процветания, обеспечение развития и благосостояния людей и защита окружающей среды.

День Ивана

В церковном календаре этот день отмечен памятью благословенного князя Иоанна Угличского, известного как сын князя Андрея Васильевича и внук Василия Темного. С братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.

Приметы 1 июня

Если идет дождь – лето будет засушливым.

Если прохладная погода – еще 40 дней тепла можно не ждать.

Нужно сеять на Ивана огурцы, чтобы был урожай.

Стая ворон обратила клювы в одну сторону – в ближайшее время надо ждать сильного ветра.

Родился ребенок, он будет любить дом и семью.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.