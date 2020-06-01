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1 июня • обновлено в 08:14
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Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

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1 июня 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день детей, Всемирный день родителей.

Также отмечается День Ивана. Приметы могут подсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

Международный день защиты детей

Этот день был учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые его отмечали в 1950 году. Противники абортов выбрали 1 июня для проведения акций в защиту права нерожденных.

Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

Всемирный день родителей

Праздник был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году. Главными задачами Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года являются ликвидация нищеты, достижение экономического процветания, обеспечение развития и благосостояния людей и защита окружающей среды.

Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

День Ивана

В церковном календаре этот день отмечен памятью благословенного князя Иоанна Угличского, известного как сын князя Андрея Васильевича и внук Василия Темного. С братом и отцом Иоанн был заключен в темницу, где его близкие люди умерли. Сам Иоанн находился в тюрьме 32 года, молясь за своих притеснителей. Перед смертью ему удалось принять постриг в монашество.

Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

Приметы 1 июня

  • Если идет дождь – лето будет засушливым.

  • Если прохладная погода – еще 40 дней тепла можно не ждать.

  • Нужно сеять на Ивана огурцы, чтобы был урожай.

  • Стая ворон обратила клювы в одну сторону – в ближайшее время надо ждать сильного ветра.

  • Родился ребенок, он будет любить дом и семью.

Приметы и праздники 1 июня: что нельзя делать в этот день

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Автор
Мария Дидык
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