Приметы и праздники 1 февраля: что нельзя делать в этот день

1 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день хиджаба и Международный день десерта.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день хиджаба

1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама.

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Международный день десерта

Международный день десерта носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам интернету. Дата связана с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.

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Приметы на 1 февраля

Морозный день – будет жаркое лето.

Наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.

Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.

В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.

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Что нельзя делать 1 февраля

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

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