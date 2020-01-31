Приметы и праздники 1 февраля: что нельзя делать в этот день

1 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Всемирный день хиджаба и Международный день десерта.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Всемирный день хиджаба
1 февраля отмечается Всемирный день хиджаба (World Hijab Day) – праздник, набирающий популярность во многих странах мира. Основная категория людей, отмечающих его – представители ислама.
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Международный день десерта
Международный день десерта носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам интернету. Дата связана с невероятной популярностью десерта кейк-поп, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание.
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Приметы на 1 февраля
Морозный день – будет жаркое лето.
Наблюдается теплая погода – первая половина лета будет дождливой.
Безоблачная погода – к ранней и теплой весне.
В ночь на 1 февраля снятся вещие сны, многие из которых осуществляются на следующий день.
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Что нельзя делать 1 февраля
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.
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