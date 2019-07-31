Приметы и праздники 1 августа: что нельзя делать

1 августа в мире отмечают много праздников и памятных дат: День конфедерации в Швейцарии, эмансипации на Ямайке, создания народно-освободительной армии Китая.

Также поминают преподобную Макрину Каппадокийскую, жившей в IV веке н.э. Приметы могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День конфедерации в Швейцарии – установлен в память события, которое произошло в 1291 году, когда три лесных кантона (отдельные государства) объявили о вечном альянсе и союзе. Документ, фактически, был не только Декларацией независимости, но и договором о взаимной обороне — ввиду возможной агрессии со стороны Священной Римской империи.

День конфедерации в Швейцарии switzerland.platinumclub

День эмансипации на Ямайке – отмечается в британских областях Карибского бассейна, является в этих странах официальным выходным днем. Ямайка более 160 лет желала обрести свободу от рабства и стать независимым государством. Но только 1 августа 1834 года рабство в Британской империи было официально отменено.

День эмансипации на Ямайке WomanAdvice

День создания народно-освободительной армии Китая – организован1 августа 1927 года, в связи с чем ежегодно в КНР отмечается годовщина. В состав НОАК входят военно-морские силы, военно-воздушные силы, сухопутная армия, ракетные войска, силы материально-технического обеспечения и Народная вооруженная милиция. И сегодня Вооружённые Силы Китая считаются крупнейшими по численности в мире (более 2 миллионов человек на действительной службе).

День создания народно-освободительной армии Китая redday

Православные чтят память преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке н.э. Она дала обет безбрачия, а через несколько лет вместе с матерью приняла монашеский постриг и поселилась на берегу реки Ирис. Позже к ним стали приходить женщины, желавшие посвятить свою жизнь служению.

Преподобная Макрина Каппадокийская икона

Легенда гласит, когда девушка заболела, она не допустила к себе врача, доверив свою жизнь Всевышнему. И когда многие женщины уже отчаялись, Макрина выздоровела и была вознаграждена за силу веры даром творить чудеса, в том числе и вызывать дождь.

Приметы 1 августа

Если не пошел дождь – так будет еще полгода; если пошел – то будет лить столько же.

Какая погода в этот день – такая и осень.

Осина пустила пух – урожай подосиновиков будет богат.

Что нельзя делать 1 августа

Нельзя проливать кровь: рубить птицу, зарезать животных. Иначе, по поверью, кровь может перейти на потомков. Нельзя заквашивать овощи или ставить квас. Также запрещено продавать коней.

Кто родился 1 августа

Джейсон Момоа (40 лет) – американский актер, получивший широкую популярность благодаря роли Кхала Дрого в популярном сериале "Игра престолов". Также снялся в фильме студии DC "Аквамен".

Джейсон Момоа instagram /prideofgypsies

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 1 августа 2019 года по картам Таро предсказывает сложный, неоднозначный и одновременно непредсказуемый день практически для всех знаков Зодиака. Кое-кому прогноз астрологов сулит полную смену направления движения, другие же рискуют попасть в немилость близких.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!