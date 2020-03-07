Прикольные поздравления с 8 марта: лучшая подборка

Ежегодно 8 марта в Украине отмечают Международный женский день. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье.
В этот день принято проявлять по отношению к женщинам особое внимание, а запоминающимся этот праздник станет, если проявить оригинальность. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с прикольными поздравлениями с 8 марта.
Праздновать ли 8 марта
bessarabiainform.com
Прикольные поздравления с 8 марта в стихах
Девчата, что вы загрустили?
Ведь выход ваш и ваш черед.
Мы помним, как носки дарили.
Ну вот и вас расплата ждет.
Мы шуб дарить, увы, не будем,
Не будет шапок и пальто.
И строго нас пускай не судят.
Ну да, не дарим мы авто.
Мы пожелаем вам, девчонки,
Простого счастья и любви.
И талии осиной, тонкой,
Чтоб словно розы, вы цвели.
Была чтоб свежей ваша кожа,
Морщинок не было, мешков,
Была с утра не мятой... личико.
Блестящих, гладких волосОв.
Нарядов стильных и богатых,
И звона стройного деньжат.
Подруг вам верных, не заклятых,
И пусть над ухом не жужжат.
Легко пусть будет в деле каждом,
Звездою быть, всегда сиять.
Пусть в жизни будет все, что важно,
И никогда не унывать.
***
Женский праздник у порога,
Не напейся, ради Бога!
Веселись, танцуй, забей
На проблемы и друзей,
Тех, кто говорит: "Кирдык,
Баба ж ты, а не мужик!"
Ты не баба, леди ты!
Пусть сбываются мечты,
Легкой жизни, воли сильной
И любви тебе обильной!
***
С ярким мартовским деньком!
Пусть живется с огоньком:
В сердце чтоб пожар горел,
Успевалось много дел.
С жаром пусть растет доход,
Жизнь удачей полыхнет,
И глаза сияют ярко
От любви взаимной жаркой!
Прикольные поздравления с 8 марта в прозе
Ты прекрасна — спору нет, но есть у нас тебе совет: чаще улыбайся, смейся, развлекайся. И даже через много лет оставайся молодой, жизнерадостной, шальной. Пусть у тебя все в жизни получается, счастье в доме приживается, удача ходит по пятам, и уважение — тут и там. Будь всегда любимой, яркой, поздравляем с 8 Марта!
***
Все женщины в мире — это один большой торт с шоколадом, фруктами, безе, кремом, и многим другим на разный вкус и цвет. Кому-то нравится шоколад, но не нравится безе, кто-то не выносит жирного крема, а другой только его и ест. Так будь же всегда вишенкой на этом торте! С 8 Марта!
***
Поздравляю с 8 Марта! Желаю быть деловой колбасой, озорной стрекозой, строптивой козой и совершенной Мэри с аппетитным Поппинсом. Желаю с полуоборота заводиться только в постели, желаю не сидеть в ожидании чуда, а чудить самой!
Прикольные поздравления с 8 марта – открытки
Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что можно подарить женщинам на 8 марта, чтобы порадовать и удивить.
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