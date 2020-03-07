Прикольные поздравления с 8 марта: лучшая подборка

Ежегодно 8 марта в Украине отмечают Международный женский день. В 2020 году праздник выпадает на воскресенье.

В этот день принято проявлять по отношению к женщинам особое внимание, а запоминающимся этот праздник станет, если проявить оригинальность. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с прикольными поздравлениями с 8 марта.

Праздновать ли 8 марта bessarabiainform.com

Прикольные поздравления с 8 марта в стихах

Девчата, что вы загрустили?

Ведь выход ваш и ваш черед.

Мы помним, как носки дарили.

Ну вот и вас расплата ждет.

Мы шуб дарить, увы, не будем,

Не будет шапок и пальто.

И строго нас пускай не судят.

Ну да, не дарим мы авто.

Мы пожелаем вам, девчонки,

Простого счастья и любви.

И талии осиной, тонкой,

Чтоб словно розы, вы цвели.

Была чтоб свежей ваша кожа,

Морщинок не было, мешков,

Была с утра не мятой... личико.

Блестящих, гладких волосОв.

Нарядов стильных и богатых,

И звона стройного деньжат.

Подруг вам верных, не заклятых,

И пусть над ухом не жужжат.

Легко пусть будет в деле каждом,

Звездою быть, всегда сиять.

Пусть в жизни будет все, что важно,

И никогда не унывать.

***

Женский праздник у порога,

Не напейся, ради Бога!

Веселись, танцуй, забей

На проблемы и друзей,

Тех, кто говорит: "Кирдык,

Баба ж ты, а не мужик!"

Ты не баба, леди ты!

Пусть сбываются мечты,

Легкой жизни, воли сильной

И любви тебе обильной!

***

С ярким мартовским деньком!

Пусть живется с огоньком:

В сердце чтоб пожар горел,

Успевалось много дел.

С жаром пусть растет доход,

Жизнь удачей полыхнет,

И глаза сияют ярко

От любви взаимной жаркой!

Прикольные поздравления с 8 марта в прозе

Ты прекрасна — спору нет, но есть у нас тебе совет: чаще улыбайся, смейся, развлекайся. И даже через много лет оставайся молодой, жизнерадостной, шальной. Пусть у тебя все в жизни получается, счастье в доме приживается, удача ходит по пятам, и уважение — тут и там. Будь всегда любимой, яркой, поздравляем с 8 Марта!

***

Все женщины в мире — это один большой торт с шоколадом, фруктами, безе, кремом, и многим другим на разный вкус и цвет. Кому-то нравится шоколад, но не нравится безе, кто-то не выносит жирного крема, а другой только его и ест. Так будь же всегда вишенкой на этом торте! С 8 Марта!

***

Поздравляю с 8 Марта! Желаю быть деловой колбасой, озорной стрекозой, строптивой козой и совершенной Мэри с аппетитным Поппинсом. Желаю с полуоборота заводиться только в постели, желаю не сидеть в ожидании чуда, а чудить самой!

Прикольные поздравления с 8 марта – открытки

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что можно подарить женщинам на 8 марта, чтобы порадовать и удивить.

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