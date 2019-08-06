Преображение Господне – кто отмечает праздник 6 августа

Во вторник, 6 августа, христиане западного обряда отмечают праздник Преображения Господня. Православные же христиане празднуют его 19 августа.

OBOZREVATEL подготовил информацию об истории и традициях этого дня.

Истории преображения описаны в Евангелие psmb.ru

Преображение Господне – история праздника

В соборе Святого Петра в Риме праздник Преображения начали отмечать в XII веке. В целом же традиция празднования распространялась в Восточной церкви еще с IV века.

В основе большого христианского праздника лежат события, которые описывали трое евангелистов – Матфей, Марк и Лука. В рассказах говорится, что в конце земной жизни Иисус Христос открыл перед учениками свое назначение – страдать за людей, принять муки на кресте и воскреснуть. Так, стоя на горе на глазах апостолов Петра, Иакова и Иоанна Иисус предстал в ином виде – его лицо засияло, а наряд стал ослепительно белым. Преображением Христос укрепил веру апостолов, чтобы она не пошатнулась в момент Христовых страданий и смерти.

Стоит отметить, что в описаниях Преображения Господня часто упоминается гора Тавор (Фавор), однако в преданиях евангелистов этого названия нет.

Как празднуют Преображение Господне (Спас) католики – традиции

Современная традиция праздника Яблочного Спаса связана с освящением фруктов и зерна. Священники католических храмов в этот день служат мессу в белых одеждах, как и в другие праздники, посвященные Иисусу Христу и Богородице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе православные христиане будут отмечать три Спаса.

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