Преображение Господне: кому и почему запрещено есть яблоки до праздника

Последний месяц лета богат на православные праздники. Так, христиане уже отметили Маковея, следующий на очереди – Яблочный Спас (Преображение Господне). Как и каждый религиозный праздник, этот день полон своих особых традиций и запретов.

OBOZREVATEL подготовил информацию о народных верованиях, которые связанны с Яблочным Спасом.

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне poleznue-soveti

История праздника Преображения Господня (Яблочного Спаса)

Преображение Господне (Яблочный Спас, Второй Спас) отмечают в знак события, которое произошло на горе Фавор. Там Иисус поднялся на вершину и во время молитвы его лицо засветилось волшебным светом, а наряд стал белым. Так Спаситель открыл свет и славу Божества, а также свое истинное предназначение. Это произошло перед апостолами Петром и Иоанном, которые были вместе с ним на горе. Преображение Господне – один из двенадцати главных церковных праздников.

В народе этот день еще называют Яблочным Спасом (Вторым Спасом) потому, что в этот период созревают фрукты, которые принято нести в церковь для освящения. Таким образом верующие благодарят Бога за урожай и просят благословения, чтобы дождаться следующего.

На Яблочного Спаса можно загадать заветное желание https://www.5.ua

Почему до Спаса запрещено есть яблоки

Основной символ праздника 19 августа – яблоко. В народе считали, что заветная мечта воплотится в реальность, если по приходу из церкви откусить кусок освященного яблока и загадать желание.

Кроме того, в народе долгое время верили, что родителям, которые потеряли детей, до Спаса запрещено есть яблоки с нового урожая. По легенде, в этот праздник Дева Мария на небе раздает детям фрукты. А те, чьи родители пренебрегли запретом, не получат лакомства и будут грустить.

Впрочем, на вопрос, почему нельзя есть яблок до Спаса, есть и другой ответ. Определенные их сорта к празднику могли просто не дозреть, а потребление таких фруктов могло привести к проблемам с пищеварением. Отсюда и предостережения, почему не следует употреблять яблоки до 19 августа.

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