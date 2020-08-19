Преображение Господне 2020: что обязательно нужно сделать в Яблочный Спас

Ежегодно 19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Второй Спас, – один из 12 важнейших церковных праздников.

В народе праздник известен под названием Яблочный Спас: в этот день верующие освящают в церквях фрукты и овощи нового урожая. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что стоит сделать в праздник.

Что нужно сделать на Яблочный Спас:

Утром верующие идут в церковь и освящают мед, яблоки, выпечку из яблок, виноград и другие плоды нового урожая – до этого их нельзя принимать в пищу. Фруктами также угощают нуждающихся, родных и близких.

После посещения службы фрукты относят на кладбище и оставляют у могил ушедших близких.

В Яблочный Спас верующие святят в храме яблоки и другие плоды нового урожая Pixabay

В праздник стоит искренне помолиться Богу, прочитав молитву Преображению Господнему.

Хозяйки в Яблочный Спас готовят разнообразные блюда из яблок, и, хотя праздник приходится на Успенский пост, разрешается съесть рыбы и выпить немного вина.

По поверьям, яблоки в Великий Спас наделены особой силой: они исцеляют от болезней и исполняют желания. Так, наши предки верили, что если кусочек яблока обмакнуть в мед и съесть, то мечта сбудется.

В Преображение Господне стоит искренне помолиться gtrk-kaluga.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать в Преображение Господне 19 августа.

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